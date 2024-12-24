阿里山冬茶特等狀元獎出爐　梅山製茶廠吳瑛璨二連霸

▲2024冬季阿里山特等狀元獎由茶農梅山製茶廠吳瑛璨連兩年奪得 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年冬季阿里山狀元茶競賽頒獎暨品茗活動，23日在嘉義縣中埔農會金蘭分部舉行，特等狀元獎由茶農梅山製茶廠吳瑛璨連兩年奪得；頭等獎為陳善杭等4名。

2024年冬季阿里山狀元茶競賽由「23.5阿里山茶產業運銷合作社」主辦，邀請茶改場黃正宗、簡靖華等茶葉專家擔任評審，以茶樣之外觀、水色、香氣及滋味進行評審。為確保品質，不僅採實名制參賽，且茶樣均經過農藥檢測及產地鑑別，全數符合國家安全標準。

評審表示，本年度9月份至11月份茶區降雨量較往年偏多，茶園土壤肥力受到過多雨水淋洗容易流失，茶園排水不及也同時造成茶樹根系受傷，加上秋季颱風帶來強風也會傷害茶樹根系，根系損傷影響養分吸收，造成冬茶滋味稍偏淡，茶菁含水量較高也導致萎凋及烘焙較為不易；雖然本年冬季平均溫度較高，然而日夜溫差較大，又本年度冬茶採摘期間天氣晴朗，有利於日光萎凋及發酵程度控制，對於製茶品質有正面助益，本次冬茶經評審後，進入複審茶樣品質仍能維持冬季優良茶之品質，同一等級之間差異不大。

近年茶區茶樹生長受降雨異常影響甚大，對於茶葉生產者而言除了茶園水分及肥滋味培管理措施需要更加費心外，製茶人員亦須更注重製茶技術，視茶菁生長狀況及水分含量調整製程，以將不良之氣候造成之影響降至最低。

113年23.5阿里山茶產業運銷合作社冬季阿里山狀元茶競賽，參賽點數共100件，淘汰點數46件，淘汰率為46.0%，本年度淘汰茶樣常見缺點為香氣悶雜，粗澀且茶湯水色偏黃等，部分茶樣發酵不當產生菁、雜、澀等缺點，以及再乾溫度過高產生高火味等；經評審後入圍之茶樣品質均達到冬季高山茶之優良水準。

本次評比結果分為特等狀元獎1名，由梅山製茶廠吳瑛璨贏得；頭等獎為陳善杭等4名，五星獎為祥元茗茶有限公司盧瑞祥等14名，三星獎為王柏欣等35名。本次特等狀元獎特色外觀墨綠勻整，水色蜜綠清澈明亮，香氣鮮爽純淨帶有清雅花香，茶湯滋味鮮甜滑潤，口感細緻富活性。

頒獎及品茗典禮中，同時頒發「2024年第13屆海峽兩岸茶文化季暨第25季兩岸茶王擂台賽」得獎茶農，「茶王獎」得主一品茶業-葉怡君、金獎由台灣育丞茶業-林思翰先生 銀獎由茶中仙-張新燈、銅獎由興製茶-李健誠 台灣育丞茶業-林思翰等2位獲得。匠心獎 陳家興先生 甘露製茶-簡光佐先生 高帝園茶業-邱詩富先生，台灣淳之韻茶業-郭雅淳 新園製茶-王人威先生等5位。