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夏威夷第2大火山噴發！煙柱直竄天際　岩漿狂噴畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

位於夏威夷大島的幾勞亞火山（Kilauea）近日再度噴發，滾燙岩漿不斷從火山口噴出，高度一度達80公尺，清楚可見由火山氣體形成的煙柱直竄天際。不過，這次噴發地區位於國家公園內封閉的偏遠地區，目前最大的威脅是可能影響下風處居民的火山霧。

▲▼位於夏威夷大島的幾勞亞火山（Kilauea）於2024年12月再度噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲幾勞亞火山於2024年12月再度噴發。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory）報告顯 示，幾勞亞火山在當地時間23日凌晨2點左右開始出現地震活動，約半小時後，監視攝影機顯示熔岩從裂縫湧出，並形成熔岩噴泉。

此次噴發集中於火山的主火山口，位於偏遠且封閉的夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）範圍內。美國地質調查局（US Geological Survey）直播畫面顯示，熔岩噴泉的高度在23日上午一度達到80公尺。

▲▼位於夏威夷大島的幾勞亞火山（Kilauea）於2024年12月再度噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲熔岩噴泉的高度在23日上午一度達到80公尺。（圖／達志影像／美聯社）

夏威夷火山觀測站指出，目前最大的威脅是可能影響下風處居民的火山霧（Vog）；這種霧包含二氧化硫，對患有氣喘、其他呼吸道問題或心血管疾病的人來說，可能加重病情。

幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，也是夏威夷第二大的火山，自2008年以來，由於火山口周圍地面裂縫、火山口壁不穩定與岩石崩塌等情況，已長期對外封閉。幾勞亞火山曾於今年6月和9月噴發，最嚴重的一次是2018年噴發持續超過3個月，摧毀了超過700戶房屋。

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