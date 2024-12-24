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婦遊北埔突倒地被救回！家屬網路PO文尋熱心CPR男

一名婦人遊北埔突倒地，遇好心路人協助CPR、消防人員在現場電擊3次後恢復脈搏。（新竹縣消防局提供）

▲一名婦人遊北埔突倒地，遇好心路人協助CPR、消防人員在現場電擊3次後恢復脈搏。（新竹縣消防局提供）

圖、文／鏡週刊

新竹市一名楊姓60歲婦人22日與兩名女兒同遊北埔，怎料突然不醒人事，幸好遇到熱心路人協助CPR、消防人員在現場電擊3次後恢復脈搏，目前生命徵象穩定於醫院治療中。兩名女兒於新竹地區的臉書社團寫下感激之情，消防局也希望能找尋協助急救的男子，頒發感謝狀予以肯定。

新竹縣消防局表示，楊婦的女兒施小姐指出，22日上午與母親到峨眉湖健走後至北埔老街用餐，未料14時上車準備返家時，坐在後座的母親突然全身抽搐、不醒人事，立刻撥打119求救，同時並下車向路人求救。一名男性見狀立刻協助CPR，消防人員到後於現場電擊3次，患者於到院前已恢復意識，目前生命徵象穩定，於台大醫院新竹分院治療中。施小姐這兩天陸續在新竹地區的臉書社團發出感謝文，希望能找到當天熱心伸出援手的男子，同時也想告知他母親轉危為安的好消息。

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婦遊北埔突倒地路人CPR救回　家屬網路PO文尋熱心暖男

▲一名婦人遊北埔突倒地路人CPR救回，家屬網路PO文尋熱心暖男。（新竹縣消防局提供）

消防局指出，執行此次救護勤務的是北埔消防分隊隊員謝全泰、黃羿泓和陳吏庭等3人。謝全泰表示，22日接獲報案到場時，發現楊姓患者出現瀕死式的呼吸，立刻給予CPR、氧氣、進階呼吸道以及骨內針注射等處置；使用AED時，偵測出致命性的心室纖維顫動（Vf）心律，現場連續電擊3次後，患者恢復脈搏。陳吏庭說，患者在救護車上時已睜開眼睛，能以點頭或搖頭表達，到醫院時則是不停喊痛。

無獨有偶，去年6月新北市53歲陳姓男子坐遊覽車到北埔旅遊時，也是突然倒地，後來經急救後康復出院。巧合的是，這兩件都是黃羿泓出勤。而這已經是黃羿泓兩年內救回的第3條人命。

新竹縣政府消防局指出，患者倒下後，早期CPR是救命的關鍵，感謝熱心路人的協助，希望善心人士能主動與消防局聯繫，將頒獎感謝狀以肯定其善行；消防局也鼓勵民眾踴躍學習CPR，在關鍵時刻，將有機會救人一命。


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