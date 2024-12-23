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王惠美就職6周年　消防猛男脫了！貼「12導程心電圖」超搶眼

▲彰化縣消防局展現成果。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化縣消防局展現12導程心電圖機救人成果。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今(23)日上午舉辦「改造彰化， Continue」縣長就職6周年記者會，現場各局處上台展現這幾年努力的優異成果，消防局全國首創在救護車上全面配置「12導程心電圖機」，至今已成功搶救413人，今天由局長施順仁帶領打火弟兄及專責醫院上場，兩名消防猛男脫掉上衣露出六塊肌、身上貼著12導程模擬心電圖，瞬間嗨翻全場。

▲彰化縣消防局展現成果。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣今天東北風增強，清晨微微飄雨，氣溫明顯下降，縣政府今天於演藝廳舉辦就職六周年，現場觀禮嘉賓座無虛席，消防局猛男上場後，炒熱氣氛現場掌聲不斷，相當吸睛。

兩名消防猛男下台後瞬間將上衣穿上，2人平日衝火場英勇滅火救人，私底下卻是相當靦腆，分別來自彰化、員林消防分隊隊員，未滿30歲皆未婚，平日在工作之餘重訓健身，對於今日能一起上場，展現12導程對救人的重要性，感到意義非凡，更感謝隊部平日訓練及教導。

▲彰化縣消防局展現成果。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣消防局於2019年全國第一在救護車全面配置12導程心電圖機並與醫院組成《護心聯盟》，不分晝夜24小時守護，縮短心肌梗塞病患進心導管室時間38分鐘，執行以來已成功搶救心肌梗塞患者413人，讓413個家庭得以圓滿，並且連續3年榮獲醫界最高榮譽「金心獎」最佳救護技術員的殊榮，代表彰化縣的救護專業與品質廣受各界的肯定。

除此之外，彰化縣消防局榮獲衛生福利部「台灣健康城市獎項評選-韌性與創新獎」、內政部消防署「消防績優救護人員特殊績優團隊獎」、彰化縣政府「好事彰揚獎勵計畫拔萃團隊獎」等等殊榮。

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