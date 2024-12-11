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快訊／釋憲後首例逆轉逃死！逆子燒死8至親　陳彥翔二審改判無期

▲▼縱火燒死8名家人的新竹輪胎行陳彥翔在高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲縱火燒死8名家人的新竹輪胎行次子陳彥翔。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2022年6月間的新竹輪胎行縱火案，犯案的小兒子陳彥翔因與父母吵架，竟在輪胎行內潑汽油縱火，燒死8名至親，連自己的妻兒都罹難。陳彥翔一審遭判處死刑，案經上訴，高等法院審理後，二審於11日宣判，高院改判無期徒刑。這也是憲法法庭9月份死刑釋憲限縮判處死刑要件後，首例死刑逆轉改判無期徒刑案件。可上訴。

據了解，現年32歲的陳彥翔為家中小兒子，他結婚後與妻子、3名子女一同居住在輪胎行2樓。另外家中除了父母以外，還有大哥、大嫂、小姪女，以及妹妹，一大家子總計11口同住。不過陳彥翔因為染上賭博惡習，再加上事業不順，經常與家人口角。

案發於2022年6月15日晚上9點40分，陳彥翔又與父母發生嚴重爭吵，他憤而衝出家門購買汽油，返回家中後隨即縱火。由於住家是鐵皮屋，在汽油的助燃下，火勢一發不可收拾。消防隊獲報趕赴現場，花了30分鐘才將大火撲滅，清理火場時才發現，這把火將陳彥翔的母親、妹妹、大嫂、小姪女，以及自己的妻子、3名子女，總計共8名親人都被燒死。只有父親逃出，以及大哥在外隔離，2人倖免於難。

案發後震驚社會，陳彥翔隨即遭羈押，檢方以殺人罪嫌提起公訴，並罕見地向法院求處死刑。一審新竹地方法院審理後，雖然認定陳彥翔符合自首減刑要件，但地院認為他手段兇殘，犯下「殺害直系血親尊親屬」、「殺害兒童」等多項重罪，基於實現刑罰權的分配正義及維護社會秩序等理由，將他量處死刑，宣告褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，陳彥翔仍不改性情，除了不認罪以外，也經常與法官舌戰，說出違背常理的言論。他曾反問法官自己的殺人動機為何？也說自己當時並非點燃汽油，只是想要抽菸才點火；還說自己點火是為了引起家人重視，「我理智線斷掉，沒想到那麼多。」

死刑釋憲案歷經5個月評議，結果於9月20日出爐，12位大法官宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，僅適用「犯罪情節屬最嚴重」、且符合嚴密程序才得以執行，等於為死刑設下重重門檻，引起外界質疑「實質廢死」。

另一起也備受社會關注的師鐸獎女師遭殺害案，凶嫌雖一度遭判死，但卻在死刑釋憲前就已逆轉無期，上訴最高院後駁回，判無期徒刑定讞。而本案陳彥翔一審遭判處死刑，二審判決在死刑釋憲案過後，今高院逆轉改判無期徒刑，是釋憲案後首例逆轉逃死案件。

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