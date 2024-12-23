▲長庚科大保營系的薑餅人手做體驗課程。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學23日表示，為了讓馬來西亞學子們對台灣的教育體制與文化更進一步的了解，馬來西亞檳城留台同學會與檳城鐘靈獨立中學，21日共同舉辦了「2024年高中生赴台遊學考察及研習台灣文化活動」，與長庚科技大學展開文化及學術交流，安排台灣學術特色介紹、校園文化體驗等多項課程，讓學生們感受不同專業領域的魅力。

長庚科技大學校長范君瑜表示，這次的交流，由長庚科大護理系安排了「內外科護理初體驗」，帶領學生們參觀護理實驗室，學習臨床護理基礎知識，並進行簡單的診斷操作。妝品系則提供了「香水製作」體驗，讓學生們了解香氛背後的科學與藝術，以及化妝品製作知識。

▲馬來西亞學生參訪長庚科大，體驗台灣文化與專業課程。（圖／長庚科大提供）

而幼保系的「幼兒音樂好好玩、兒童桌遊益智遊戲」活動，便是通過音樂和益智桌遊，增進他們對幼兒教育的認識。最後由保營系安排了「聖誕薑餅人手做體驗」，讓學生們透製作薑餅人，認識各式食材，同時體驗節慶文化的樂趣。

檳城的高中生們表示，本次活動不僅讓他們體驗了台灣文化與教育特色，也讓他們對各項大學課程留下深刻印象，在學習和未來職業規劃上給予了莫大的幫助，也讓他們對台灣的文化與教育有了全面的了解，期待未來能有更多的機會來到台灣交流學習。長庚科大國際長張曉雲也說道，此次活動的舉行，不僅深化了馬來西亞與台灣間的學術、文化交流，也為未來的國際合作打下了良好的基礎。