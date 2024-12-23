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多架無人機出沒　日本機場跑道一度關閉

▲▼ 全日空一架班機停在羽田機場。（圖／路透）

▲受到無人機事件影響，全日空ANA637航班延誤約3小時才飛抵岩國錦帶橋機場。圖為全日空班機。（示意圖／路透，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

日本岩國錦帶橋機場22日晚間跑道一度關閉約1小時，原因是有多架無人機闖入。日本警方正展開相關調查。

NHK、每日新聞等報導，山口縣岩國市的岩國錦帶橋機場由美軍岩國基地與民間共用跑道，在22日當地晚間7時過後，出現多架無人機飛行的狀況。全日空表示，事件發生後收到國土交通省事務所的聯繫，降落許可暫時不發放。歷經約1小時，在當地晚間8時左右確認安全之後，機場跑道才恢復正常使用。

當晚從羽田機場起飛前往岩國錦帶橋機場的全日空ANA637航班，起初在上空等待，隨後為了補充燃料變更目的地，降落廣島機場，接著才飛往原目的地岩國錦帶橋機場，比原定時間晚約3小時。除此之外，從岩國錦帶橋機場飛往羽田機場的一架班機也出現延誤。兩架航班乘客總計約250人受到影響。

機場周邊原則上禁止無人機飛行。縣警岩國署正展開相關調查。

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