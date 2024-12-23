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美議員消失半年「照領近600萬年薪」　兒認了：出現失智跡象

▲▼美國德州81歲共和黨籍眾議員凱伊．格蘭傑（Kay Granger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱伊．格蘭傑的健康問題引發軒然大波。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國81歲共和黨籍眾議員凱伊．格蘭傑（Kay Granger）被爆料搬進安養機構，並且缺席國會表決長達6個月，卻仍持續領著17萬4000美元（約新台幣570萬元）的年薪，引發軒然大波。她的兒子對此反駁，宣稱母親是住進老年人社區、而非安養院，不過確實出現失智跡象。

《達拉斯快報》（The Dallas Express）20日爆料，凱伊．格蘭傑在德州的住家附近「迷失又茫然地徘迴」之後，被送入一間安養護理機構，今年7月開始，就不曾在國會山莊投票。不過，該媒體CEO普特南（Chris Putnam）是格蘭傑的政敵，2020年曾與她競爭黨內初選，但是落敗。

凱伊．格蘭傑的兒子布蘭登（Brandon Granger）表示，母親確實入住安養院園區，但並非護理機構，「她住在一間獨立起居機構，這是一間不錯的公寓，我幫她搬進來的……想跟其他同齡人士住在一起，沒什麼問題。」儘管母親確實出現失智跡象，但是在她搬入老年人社區的3個月之後才開始的。

▲▼美國德州81歲共和黨籍眾議員凱伊．格蘭傑（Kay Granger）。（圖／達志影像／美聯社）

每日郵報、紐約郵報等外媒指出，格蘭傑在國會任職將近30年之後，去年11月就表示，今年大選不再尋求連任。不過，考慮到共和黨在眾議院僅以「些微優勢」占有多數席次，還有許多重要表決正在進行中，她的缺席依然舉足輕重。此外，在她明年1月卸任之前，格蘭傑與其職員，將持續領取薪水。

對此，知情人士向《紐約郵報》透露，格蘭傑「從一開始就和（共和黨）領導層保持聯繫，讓他們知道發生了什麼事，以及如果他們需要她參加特定表決，她會很樂意回到華府。」

格蘭傑也透過發言人發布聲明，對外界的關心與擔憂表達感謝，「正如我的親友與同事所知道的那樣，在過去這一年裡，我一直在應對意想不到的健康挑戰。然而，自從9月初開始，我的健康挑戰惡化，使得頻繁前往華府變得困難也不可預測。」

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