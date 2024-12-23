小資女醉躺信義區路邊...貨車司機假好心　卻偷走她高檔筆電

記者張君豪／台北報導

2023年北市一名小資女因應酬不勝酒力，在應酬聚餐結束後不慎醉倒在信義區道路旁騎樓下，結果遭到一名有侵占詐欺前科的貨運司機施毓銓發現，當時清晨7時許路旁並無其他人，施姓司機居然下車佯裝上前關心，不斷向小資女攀談「你還好嗎？需不需要幫忙？」經確認對方酒醉無反應後，施男打開小資女的背包拿走值高達5萬元新台幣的ASUS深藍色筆電後，隨即開車逃逸。警方獲報後展開調查。



▲信義區一女子遭施姓司機以佯裝關心方式竊取筆電，警方事後傳喚司機送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，這起竊案發生在2023年12月13日，但到16日小資女才來報案，經警方擴大調閱監視器，鎖定施姓貨運司機犯案後駕車離去，警方通知貨運公司並查閱輪值班表及公司車輛使用紀錄，鎖定施男涉案，警方依規定以涉嫌竊盜罪嫌傳喚施男到案說明。





▲信義區一女子遭施姓司機以佯裝關心方式竊取筆電，信義五分埔所長蔡維哲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

但施男屢傳不到，警方將案件依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，施男偷竊小資女筆電罪證明確，警方檢附被害人指控及監視器畫面等關鍵證詞證物，北檢檢察官聲請簡易判決判處施男須服拘役50天，並可以1千元1日折抵，但因施男始終不願交出竊取的筆電，檢察官向他追徵被害人損失的金額賠償，以維被害人權益。

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