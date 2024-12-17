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台大名醫爆性騷6女閃辭！還找人施壓討退休金　李茂盛回應了

▲▼台大醫院外觀，台大醫院大門。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台大婦科名醫性騷擾院內6名醫師遭申訴，轉往某知名醫院北部分院任職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台大醫院不孕症名醫C教授涉性騷擾6名女醫師，受害者包含政壇大老媳婦、台大婦產科權威的媳婦、企業家二代，沒想到經性平會調查、確認後，他竟搶先申請退休，更被國民黨團爆料，他透過總統府資政、婦產科權威李茂盛向台大關說要求退休、領退休金。對此，李茂盛及其醫院今（17日）發聲明否認，「有關本院或本人施壓云云乙節，並非事實，也請社會大眾勿人云亦云以訛傳訛」。

▲▼國民黨團召開 性騷名醫難逃 總統府撐腰 狼爪可以肆無忌憚 記者會 王鴻薇 廖偉翔 徐巧芯 洪孟楷 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇表示，C教授離職並透過總統府資政向台大關說要求退休、領退休金。 （圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團今日上午對此召開記者會，指出C教授9月15日辭掉台大醫院兼任醫師，9月底辭掉台大教職，轉到現在總統府資政的醫院任職，C教授還透過該資政向台大施壓，要求讓他退休並保住退休金，而該資政即婦產科權威李茂盛。

對此，李茂盛及茂盛醫院今天委託律師代發聲明，鄭重否認有向台大施壓、關說任何涉及性平案件的案情，至於當初醫院聘用C教授是借重其醫學專業，對於醫師的私領域毫不知情，目前已經對C教授停診，靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，醫院也會對C教授進行處置。

李茂盛及茂盛醫院聲明全文：

本院聘用醫師乃借重其醫學專業，對於醫師的私領域毫不知情亦無法干涉。關於坊間指射涉及性騷之C姓醫師，目前本院已先予停診，同時主動安排患者改掛其他醫師，保障病患權益。本院將靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，本院將依對該醫師進行相關處置。

本院及本人鄭重聲明，本院及本人從未致電或連絡台大校長陳文章教授或該醫師前任職場域，關說任何涉及性平案件之案情，亦無施壓、干預相關案件之調查或相關處置。坊間傳聞指涉有關本院或本人施壓云云乙節，並非事實，也請社會大眾勿人云亦云以訛傳訛，助長不實傳聞之歪風。

本律師爰代為聲明並澄清如上，請各界謹慎閱聽鍳察，勿再有不實影射或妨害名譽等言論，否則，將循法律途徑保護當事人合法權益。

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