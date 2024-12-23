三法通過疑「不副署、解散國會」　沈富雄大膽預言民進黨1事

▲民間團體日前發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）



記者張靖榕／綜合報導

立法院近日在朝野對峙中通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正案，總統賴清德21日表示，民主的紛爭應以「更大的民主」解決，並希望未來匯聚更大力量守護民主台灣。對此，前立委沈富雄22日預測，民進黨在未來3年內可能發動更多群眾運動，但不會出現不副署、不公布或倒閣解散國會等情況。

沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》中分析賴清德的說法，指稱這是民進黨數十年來不變的說詞。他指出，近日國會亂象導致民進黨「氣急敗壞」，其中黨內重量級人士如卓榮泰和立法院黨團總召柯建銘的反應尤為明顯。他提到，柯建銘聲稱這是「破壞民主」，而雙方則互指對方破壞民主。

沈富雄自己解讀，總統說要用更大民主來包容這個民主被破壞，幾乎是要青鳥擴大群眾運動去抹黑對方，並重演攻占立院的老戲碼，只是沒有成功而已。

針對三法通過後的下一步發展，沈富雄認為，不副署、不公布或倒閣解散國會等情況不可能發生。他認為，這些行動可能引發反效果，對民進黨自身不利，相對地，他預期未來3年內，民進黨會加強群眾運動，運用論述攻擊國民黨，試圖將其形象定位為「搗亂者」，目的就是在準備2028的選舉。