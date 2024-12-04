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社會 社會焦點 保障人權

男衝咖啡廳借2千元「請鎖匠開鎖」　店員心軟…1日薪水遭詐

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子到三重區一家咖啡廳借2000元，指稱自己住在對面大樓，因錢包跟感應磁卡遺失，請鎖匠要開鎖，店員起初懷疑，男子再三保證回家後拿提款卡領錢後會返還，店員最後仍借他「沒還我，我今天的薪水就沒了」，最後男子拿了錢後就沒回來，氣的店員報警，警方目前已鎖定男子，將依詐欺罪送辦。

▲▼男子向店員表示錢包磁卡弄丟，要借2000元，咖啡廳店員借了還強調沒還一天薪水就沒了 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲男子向咖啡廳店員表示錢包磁卡弄丟，要借2000元 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，3日晚間11時許，一名男子急匆匆地跑到三重區永福街、力行路一帶的一家咖啡廳，向店員表示自己住在對面大樓，但身上錢包及感應的磁卡不見了，要找鎖匠開鎖，店員懷疑地問「你可以跟警衛借啊，開鎖要那麼貴？」男子辯稱磁卡式門鎖比較貴，警衛僅有200元，根本不夠。

男子向店員再三保證，待他開鎖返家後，會去提錢還給店員，店員心軟最後借他2000元，還強調「沒還我，我今天的薪水就沒了」，沒想到男子拿了錢就消失，氣的店員公布監視器影片並到轄區派出所報案。警方表示獲報後立即調閱周遭監視器，現已鎖定特定對象，將儘速通知到案說明，以釐清案情，將依詐欺罪送辦。

▼咖啡廳店員借了還強調沒還一天薪水就沒了 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼男子向店員表示錢包磁卡弄丟，要借2000元，咖啡廳店員借了還強調沒還一天薪水就沒了 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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