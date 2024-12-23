人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

▲漁業署的人事人員向本刊投訴，人事主任E曾對女部屬說出「在我還是你的主任時，不能懷孕」。（示意圖非當事人，photoAC）



圖文／鏡週刊

公務員霸凌案頻傳，處理霸凌案的行政院人事總處亦爆霸凌事件，除有嗆喪假同事「趕快燒一燒」的「霸凌女王」，本刊亦接獲桃園市政府人事處、漁業署人事單位的霸凌投訴。漁業署的人事人員向本刊投訴，該單位的人事主任E似乎專門針對單位菜鳥，曾對女部屬說出「在我還是你的主任時，不能懷孕」，該單位另一名女下屬懷孕初期出血，竟囿於對E的懼怕不敢請假就醫，終至流產。

據爆料者觀察，E對於比自己早進入漁業署的人事人員比較尊重，但對他到職後才招進來的部屬架子頗大，每次E叫人進辦公室，若被點名的部屬沒立刻停下手邊工作，就會引來E咆哮：「有什麼事情比我叫你更重要」，E也常數落資淺部屬：「你很不要臉」「你應該沒朋友」「你已經得罪很多人了」「你傷害了人，所以我也要傷害你」「信不信我整死你」「你如果發現你的主管討厭你，你就快點去找工作」。

▲部屬因病臨時請假，回復「謝謝」卻被質疑。（爆料者提供）

曾在漁業署人事室任職的C告訴本刊，自己遭遇請假被刁難、準時下班卻被質疑等情況，她有時因週五要返鄉，在符合差勤規定的情況下早走，卻被質疑「你禮拜五常常4點半就走，即使符合規定，但你覺得這樣妥適嗎？」；E甚至曾對她說「在我還是你的主任時，不能懷孕」。

因不堪E種種言行，C曾在今年3月向農業部人事處的長官提出調職需求，但當時沒有現缺可調，她因難以負荷這樣的職場環境，選擇在今年6月離職。

▲部屬提前請假E卻稱沒聽見。（爆料者提供）

同樣曾任職於漁業署人事室的D則表示，自己商調到漁業署後1個月左右就懷孕，當時賀爾蒙影響其身心狀態，E未經詢問即認定她工作態度不佳，將她找進辦公室數落，稱「你不要以為公務人員每天待滿8小時就可以下班，事情做不完會請其他同仁分攤，別的主管會這樣做，我可是不會，我有辦法逼妳做完」「工作做不完可以每天早上8點就來做，晚上加班做到12點，再把工作帶回去做，還是做不完，假日也都可以來加班」。

D說，自己從任公職逾10年，歷任長官都對她評價很好，她甚至還曾獲選機關模範人員，但E一口咬定她很糟，還逼她承認自己一無是處，嚴重踐踏她的人格尊嚴，讓她感到巨大精神壓力，開始恐懼上班；4天後，她在上班期間發現自己下體出血，當時迫於對E的強烈懼怕，她甚至不敢說要請假，怕被諷刺裝病、逃避，最後血愈流愈多，終至流產。

D小產的產假結束後，E未關心其身體恢復狀況就指派大量業務，導致她常要加班到晚上9、10點，D說，這導致她恢復緩慢，過了5個月身體才恢復如初。

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