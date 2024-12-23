ET民調／71.5%桃園市民肯定張善政表現　五大政策滿意度破8成

▲桃園市長張善政。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday 民調雲》調查結果顯示，對於桃園市長張善政上任兩年來的整體施政表現，有71.5%的桃園市民表示滿意。另外，在經濟招商與公共建設領域的五大政策方面，桃園市民也給予高度肯定，滿意度都超過80%。

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday 民調雲》持續進行調查。在最新出爐的桃園市部分，調查時間為12月9日至12月13日，調查範圍及對象是設籍桃園市年滿20歲以上的民眾，以 EDM 方式進行「城市發展與公共建設」網路問卷調查，有效樣本數2,227份，在95%信心水準下，誤差為±2.08%。

調查結果顯示，對於桃園市政府推動的智慧治理政策，將AI與物聯網等技術應用於市政管理，包括機車排氣管AI噪音檢驗、工廠污水排放AI偵測，並獲得多項國內外獎項肯定，有高達81.2%的桃園市民表示感到滿意，不滿意的比例僅為12.3%，另6.6%表示不知道或沒意見。

在經濟招商部分，也有高達83.0%的市民肯定桃園市政府吸引約4,394億元的投資的積極作為，包括成功吸引涵蓋輝達、微軟、美商威德斯、台達電等國內外企業。

談到地方公共建設，根據調查結果顯示，桃園市民對於棒球場優化工程與改善設施也給予了好評，有77.2%的民眾滿意桃園市政府針對排水系統、燈光照明、外野看台及座椅等設施進行提升，為選手及觀眾提供優質場地，不滿意的比例僅為6.8%，另有16.0%的民眾表示不知道或沒有意見。

對於桃園市政府推動捷運路網建設，捷運綠線北段7站進度超前，預計於2026年完成通車，調查結果也顯示，有84.6%的市民表示滿意，回答不滿意的市民為12.0%，3.5%表示不知道或沒有意見。

另外，對於桃園市政府今年撤銷了三家SRF發電廠商進駐桃園科學園區的申請，並呼籲中央完善相關法規，有76.4%的市民對此表現滿意，不滿意者為13.5%，10.1%的民眾表示不知道或沒有意見。

在生活滿意度部分，有85.6%的市民表示居住在桃園市讓他們感到幸福，認為不幸福者為10.7%。

對於首長與行政團隊的評價，根據調查結果，有71.5%的桃園市對於桃園市長張善政的施政表現表示滿意，不滿意者為18.3%，10.3%的民眾表示不知道或沒意見。

整體而言，從此次的調查可看出桃園市政府在城市發展與公共建設上的作為得到了廣泛支持，無論是招商、智慧治理或基礎建設，均顯示出市府積極施政並獲得市民認同的成效。