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變態工程師撿屍爛醉女友人！朋友房間內侵犯逞慾　下場慘了

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲梁姓工程師發現女性友人喝爛醉，竟將人帶到房間性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中一名梁姓工程師先前與朋友相約喝酒，並且邀請了女子小茹（化名）到場同樂，沒想到他竟趁著小茹服藥昏睡之際，動手侵犯對方，因而被檢方起訴。台中地院審理後，依照乘機性交罪，判處梁男2年有期徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，梁男2024年1月某天與2名友人相約喝酒，期間他找了小茹一起來同樂，4人飲酒聊天、玩得相當開心。不過，因為小茹飲酒前有服用安眠藥，加上連續喝了1個多小時的酒，呈現醉酒狀態，只能在梁男的攙扶下，到朋友住處的2樓休息。

怎料梁男將小茹扶進房間，發現小茹呈現意識不清、無法抗拒的狀態，認為有機可乘，於是在房內脫去小茹的衣物，動手侵犯得逞。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲梁姓工程師發現女性友人喝爛醉，竟將人帶到房間性侵。（示意圖／123RF）

小茹遭到侵犯，感到相當崩潰，立即報警處理。梁男被捕以後，並沒有過多辯解，而是坦承犯行，最終被檢方起訴。

由於梁男對侵犯一事坦承不諱，加上另外2名證人的正數大致相符，且梁男已與小茹調解成立、賠償完畢，小茹也同意不追究刑事責任。台中地院法官審理後，認為梁男已知悔悟，最終依照乘機性交罪，判處梁男2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，並禁止再對小茹實施不法侵害行為，或是做出恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，也要接受2場次的法治教育課程，全案仍可上訴。

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