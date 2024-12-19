快訊／下藥邀50男性侵妻子200次　法老翁罪名成立「判刑20年」

▲下藥迷昏妻子吉賽兒（右）的法國老翁多明尼克（左）被判有罪。（圖／翻攝自X、達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

法國72歲男子多明尼克（Dominique Pelicot）在2011至2020年間，下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot）200次，供50名陌生男子性侵，案件被揭露後震驚國際。2024年12月19日，法院宣判多明尼克的嚴重性侵罪、性侵未遂罪，以及偷拍不雅照罪名成立，判刑20年。其他同案被告也均被判有罪。

綜合法新社等外媒報導，在長達3個月的審訊期間，多明尼克承認，自己過去10年經常在妻子的食物和飲料中混入大量鎮靜劑，使她在失去意識的狀態下被多名陌生男子性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

長期被下藥的吉賽兒身體受到嚴重損害，甚至一度被懷疑患上阿茨海默症。此外，她還染上多種性病，卻對自己被長期性侵一事毫不知情，直到多明尼克2020年在超市偷拍女性私密處被捕，警方從手機和電腦發現這些照片後，才帶著證據上門，告知吉賽兒她被下藥性侵。吉賽兒隨即憤而離婚，並放棄匿名權，勇敢站出來控訴丈夫及加害者。

在審訊期間，多名被告試圖為自己辯解，稱他們以為這是一場雙方自願參與的「性愛遊戲」，甚至有人主張丈夫在場即意味行為合法。然而，吉賽兒在作證時表示，自己在性侵過程中毫無意識，法庭播放的影片也證明，吉賽兒被性侵時處於完全昏迷的狀態，無法給予任何形式的同意，徹底駁斥了這些被告聲稱她「裝睡」或「自願參與」的說法。

檢察官夏博（Laure Chabaud）根據犯罪次數及情節提出量刑建議，要求法院對主謀多明尼克判處20年最高刑期，並對其他被告判處10至18年不等的監禁，強調「不存在意外或非自願的性侵」。

12月19日，沃克呂茲省（Vaucluse）刑事法庭宣布，多明尼克被指控的所有罪名全數成立，其中包括惡意性侵妻子吉賽兒、性侵同案被告妻子未遂，以及偷拍女兒卡羅琳（Caroline）與兒媳奧羅爾（Aurore）、席琳（Celine）的不雅影片，判刑20年。其餘46名同案被告也均被判有罪。