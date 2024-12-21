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驚揭Telegram「性侵交流群」！　調查曝：7萬人討論侵犯母親姊妹

▲▼通訊軟體Telegram。（圖／路透）

▲ 調查揭露Telegram上可怕的性侵聊天室。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國媒體披露，加密通訊軟體Telegram上存在多個駭人的「性侵聊天室」，成員最多達7萬人，平時會在群組裡討論如何性侵女性，包括自己的母親與姊妹，甚至交流手法及影片。

根據《每日郵報》，調查顯示這些群組由全球多國用戶組成，在Telegram上分享性侵妻子與女性家人的經驗，甚至有人提供「建議」。一名德國男子便在群組自爆，他會為妻子注射鎮靜劑，讓其他男人侵犯她。

德國公共廣播聯盟（ARD）及旗下團隊STRG_F經過一年調查，揭發這些祕密群組的存在。據《每日電訊報》報導，群組裡甚至流傳偽裝成護髮產品的迷藥網購連結。調查過程中部分群組已被關閉，但成員都收到新群組的邀請連結。

Telegram針對這份調查聲明回應，「Telegram服務條款明確禁止鼓勵性暴力的內容，對濫用平台行為採取零容忍政策，任何被發現加入這類群組、頻道的用戶都將立即被從平台刪除」。

該公司表示，已透過AI與機器學習工具監管平台公開領域，也接受用戶與組織檢舉，每天移除數百則有害內容，同時呼籲可能的受害人透過法律渠道或其他熱線通報，以幫助迅速採取行動，處置不當群組或用戶。

這份調查公布時正值法國備受關注的集體性侵案審判最後一天，72歲男子多明尼克（Dominique Pelicot）在2011至2020年間下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot）200次，供50名陌生男子性侵，法院19日裁定他嚴重性侵罪、性侵未遂罪及偷拍不雅照罪名成立，判處20年徒刑。

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