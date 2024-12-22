地方財劃法通過　凌濤：仍須防「清鳥宗」奧步

▲地方財劃法通過，市議員凌濤表示：仍須防「清鳥宗」奧步？（圖／擷取自凌濤臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

對於地方財劃法等三大案通過，桃園市議員凌濤21日於臉書提及對桃園發展的重要性，也提醒民進黨「清鳥宗」可能的三大奧步。凌濤說：桃園市是六都中唯一人口正成長的城市，從2014年到現在，成長了30萬的人口，是六都第一，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款，每次都是吊車尾，升格後財源分配顯然沒有跟上。

因此，他從上任市議員的第一次總質詢、到今年兩度針對25年沒修正的地方財劃法發言，極力強調修正案對桃園的重要性。桃園明年的統籌分配款加一般補助款也只有440億；然而從公托、社宅、校舍補強，乃至於鐵路地下化、道路瓶頸工程、美術館工程、雨水下水道等工程，至少還需要1642.59億，讓桃園能脫胎換骨，成為直轄市的生活及城市發展規格。

對於地方財劃法案通過他感到非常欣慰，未來將多增加259億，相信市議會會嚴審預算，讓每一筆錢都花得精準，讓每位市民生活更加舒適便捷，桃園發展更為快速。

不過，凌濤認為，雖然三大法案過關，贏了一場大戰役，但民進黨未來可能還將奧步百出，「清德宗」會不會持續結合青鳥，轉變為「清鳥宗」，並1、針對法案行政院可能又覆議，其後賴清德若堅持大法官釋憲，就是玩老招，企圖阻礙民意。2、民進黨續推大罷免轉移外交內政頻頻失利的焦點。3、透過青鳥「求職大會」干擾各縣市政府及民意代表施政及檢驗，阻礙各地發展，值得關注。