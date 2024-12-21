　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

扮貓熊人追蹤　陸創新野化培訓「母獸帶仔」回歸山林

▲▼ 野化培訓大貓熊、貓熊人幫幼仔檢查身體 。（圖／翻攝 環球時報、央視）

▲大貓熊幼仔在四川臥龍天台山的野化培訓區域內爬樹 。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

大陸為了保護珍稀物種中國國寶大貓熊，中國大貓熊保護研究中心（以下簡稱貓熊中心）和其他機構在四川設立多個基地，致力於大熊貓救護、繁育、野化放歸和科學研究等工作，工作人員甚至身穿「貓熊人」偽裝服，塗上貓熊尿液和糞便，遮蓋人類的氣息。通過一連串野化培訓，加上專家「不干預」遠距觀察，近年野化歸放取得不錯成果，

自2015年第4次大貓熊調查公佈以來，全大陸野生大熊貓種群數量、棲息地面積均有增長。截至目前大貓熊野外種群數量已增長到1900隻左右，分布在不同地方，其中一些種群的大熊貓數量少於30隻，要單純以就地保護的方法維持種群數量相當困難。

大陸決定啓動大貓熊野化放歸工程，為了避免重蹈錯誤，大陸第一隻野放大貓熊祥祥在沒有良好規劃之下，被放逐野外，最後慘死。圈養大熊貓野化放歸是熊貓中心首創的技術，主要分為：培訓、放歸、監測3個階段。

《環球時報》報導，針對貓熊中心臥龍核桃坪、神樹坪等基地，近距離觀察和記錄大陸多年來在大貓熊科學研究與保護管理方面成就，比如：中國式創新「母獸帶仔」野化培訓模式。

大貓熊「輝輝」和幼仔是《環球時報》報導的主角，也是實行「母獸帶仔」野化培訓方法的個案。報導稱，幼仔在今年5月時，和媽媽「輝輝」被轉運至天台山進行第二階段野外培訓，當時幼仔在10個月左右。採訪團隊遠遠看到「輝輝」的幼仔在感受到危險時，可以迅速地爬上十幾米高的大樹頂，並可以長時間懸停。

從事大熊貓野化培訓與放歸工作多年的飼養師牟仕傑介紹。「最初階段嘗試通過飼養員在野外餵養來培訓大貓熊學會野外生存，但遇到了很多困難，我們最終發現了『母獸帶仔』的方式。其中母獸的選拔很重要，最完美的情況是既要有野外生存經驗、足夠的野性，還要有足夠的能力保護自己並教會幼仔各項技能。」

▲▼ 野化培訓大貓熊、貓熊人幫幼仔檢查身體 。（示意圖／翻攝 環球時報、央視）

▲ 野化培訓大貓熊過程最忌諱與人類接觸，工作人員必須假扮貓熊人才能靠近 。（示意圖／翻攝 央視）

「在這個過程中，最忌諱的是幼仔和人類親密接觸。從照顧幼仔開始，工作人員就要身『‘熊貓人』偽裝服，塗上熊貓尿液和糞便的氣味，遮蓋人類的氣息。」牟仕傑說。

牟仕傑進一步介紹，為了能更好地偽裝，「熊貓人」偽裝服前後開發過迷彩偽裝色、「熊貓人」偽裝服等5套方案，最終才確定下來。「現在的熊貓服既有很高的偽裝性，也輕便、適宜我們在野外開展工作。」

當培訓的幼仔具備了野外獨自生存的能力，也就到了放歸階段。「在完成一系列訓練並經過專家論證，認定幼仔具備在野外生存的能力，比如覓食、應對危險等，才可以放歸大自然。」牟仕傑表示。

據了解，幼仔放歸時會被戴上一個可追蹤監測的電子頸圈，通過衛星訊號追蹤它們的活動軌跡、健康狀況等信息。頸圈會在一年半左右脫落，無法長期追蹤監測。之後必須依靠紅外相機、糞便取樣等方式收集更多數據。

《新華社》今年6月報導指出，截至當時，大貓熊中心已放歸圈養繁育大貓熊11隻，存活9隻，其中7隻成功融入有滅絕風險的小相嶺山系野生種群，2隻成功融入岷山山系野生種群。

▲▼ 野化培訓大貓熊、貓熊人幫幼仔檢查身體 。（圖／翻攝 環球時報、央視）

▲臥龍神樹坪基地的大熊貓 。（圖／翻攝 環球時報）

《環球時報》報導指出，中國的大貓熊保護事業是全球生物多樣性保護的成功案例，大貓熊的受威脅等級已從「瀕危」降至「易危」。

中國大熊貓保護研究中心副主任、首席專家李德生表示，為了更好保護大貓熊，除了繁育技術提升，還有相對應法規。大貓熊研究的國際合作從1994年開始，先後與20個國家和26家機構開展了大貓熊國際科研合作，與相關國家和相關科研人員進行良好交流，推動大熊貓項目，並取得了很好的成果。

另外，確保旅外大貓熊得到良好的飼養護理和健康保障，也是大貓熊國際合作的首要任務。李德生表示，對於租借貓熊的機構，大陸官方有明確的要求。

他進一步介紹，例如，飼養管理團隊必須具備專業條件，飼養場館須達到大陸多年研究總結出的標準，對於展廳、室外運動場、綠化休息區等都有具體要求，「此外，我們要求合作單位定期提供健康評估報告，年底提交年度體檢報告，確保飼養規範並做好大貓熊的健康管理。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃猿FA補償挑走牛棚型男呂詠臻 味全龍回應了！
快訊／學霸研替墜樓亡！前員工稱被霸凌　台達電發聲明
新財劃法「各縣市初步分配曝光」
快訊／國1三重段「4車連環撞」傷亡不明　紫爆回堵6K
快訊／4縣市低溫告警「今明最凍跌破10度」　非常寒冷區擴2地
快訊／驚！林書豪頭部「大爆血」
不是公車的錯！轎車違規左轉　客運攔腰撞上畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

扮貓熊人追蹤　陸創新野化培訓「母獸帶仔」回歸山林

陸明年全面擴大內需　寄望「消費、投資」雙引擎

怎找馬航370？最後定位範圍大如內蒙古　海洋AI機器人將助攻

18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了

陸「最佛老闆」直播員工打麻將　還鼓勵：你們多贏點！

10年後馬航370將重啟搜索　若有新證！水下探測隊可獲7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

扮貓熊人追蹤　陸創新野化培訓「母獸帶仔」回歸山林

陸明年全面擴大內需　寄望「消費、投資」雙引擎

怎找馬航370？最後定位範圍大如內蒙古　海洋AI機器人將助攻

18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了

陸「最佛老闆」直播員工打麻將　還鼓勵：你們多贏點！

10年後馬航370將重啟搜索　若有新證！水下探測隊可獲7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

飲料店收攤「他工廠月薪3萬1」比較爽！苦主嘆：2年負債100萬

卓榮泰要地方自己面對天災　侯友宜：給民眾安穩生活是執政者責任

「狼人殺女神」出國滑雪狂摔飛！　陷挫敗求解發文：如何克服？

一提分手！女友怒了「有發生關係就要負責」　他挨轟渣男傻了

學霸替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌離職　台達電提告

桃猿FA補償挑走牛棚型男呂詠臻 味全龍回應了！

轟柯志恩挺「獨厚雙北」的財劃法　綠委揭：高雄增幅成最後一名

看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

18歲就滿臉刺青　他找不到工作決定洗掉

1400萬粉絲網紅負債670萬！原因全說了

曾3年未回家！全紅嬋奪冠後才知媽媽病況

到機場沒機票！陸300名遊客被放鳥

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國 增設產線合作生產晶片

1500位村民都姓「閃」！

妙齡女鼻塞2個月　檢查竟是惡性腫瘤

目睹母車禍　陸女狂唸「救媽媽」5天後猝死

心大！買寶馬8年後才想起

重搜馬航370若有新證　水下探測隊可獲7千萬美金

台中全聯倉儲惡火釀9死　國台辦表達哀悼

熱搜第1！「小紅書」突大規模封號

法航母打擊群40年來首次部署亞太

陸「最佛老闆」直播員工打麻將

更多熱門

相關新聞

透過上海幫圓仔找伴？蔣萬安回應了

透過上海幫圓仔找伴？蔣萬安回應了

台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，雙方簽署2項MOU備忘錄，包括「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作」；但除了小貓熊（紅貓熊）以外，外界關注前總統馬英九任內的「大貓熊外交」，有無可能幫大貓熊「圓仔」尋伴侶？台北市長蔣萬安表示「將一步步進行各項合作交流」，預留伏筆。

中澳關係改善　新一批貓熊送抵澳洲

中澳關係改善　新一批貓熊送抵澳洲

大陸送香港貓熊不改名　仍叫安安、可可

大陸送香港貓熊不改名　仍叫安安、可可

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲同意

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲同意

萌樣曝光！香港貓熊姊弟「長毛」脫離保溫箱

萌樣曝光！香港貓熊姊弟「長毛」脫離保溫箱

關鍵字：

貓熊野化

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

18歲就滿臉刺青　他找不到工作決定洗掉

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳照被挖

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面