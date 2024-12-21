美麗新廣場剛停業　影城也跟進「12／30起暫停營業」　關鍵原因曝

▲位於美麗新廣場淡海館的美麗新淡海影城，宣布將從12月30日起暫時停止營業。（圖／記者陳韋帆攝）

記者閔文昱／綜合報導

淡海新市鎮主要的地區百貨公司「美麗新廣場淡海館」在今年11月15日公告宣布，因連續風災而積水、結構受損，自12月1日起暫時停止營業。公告貼出後，引起淡水在地居民及媒體關注並感惋惜。未料，「美麗新淡海影城」20日也貼公告，表示將從12月30日起暫時停止營業，再度掀起熱議。

美麗新淡海影城20日公告，表示該影城因建築物所有權人宏泰人壽公司與一樓商場經營者之紛爭，導致通道受阻嚴重影響經營，因此自113年12月30日起暫時時停止營業，「美麗新淡海影城謹此感謝廣大消費者支持，希望能在未來102天内有好消息可以跟大家分享。」

▲美麗新影城20日發出公告。（圖／翻攝自臉書）

消息一出，不少在地人紛紛感嘆，「沒機會再開業了喔，可惜遺憾」、「旁邊一堆以影城為賣點的建案，瑟瑟發抖中」、「好可惜，希望雙方可以好好圓滿溝通，在地人的我依舊會繼續支持商場和影城」、「希望未來能復興起來！不然少了個看電影和吃飯的地方好可惜」、「回憶落幕了」。

事實上，美麗新廣場淡海館上個月宣布停業後，房東宏泰人壽就表示，對於商場營運方所反映事項，宏泰人壽已會同「美麗新廣場淡海館」管理人員及新北市政府消防局現場會勘，並經消防局人員確認商場消防設備僅些微受損，「不會影響營運」。

宏泰人壽進一步指出，宏泰人壽不負責商場營運，然而基於公共利益優先的立場，亦派員至現場勘查受損設備，商場管理人員不願協助配合，宏泰人壽對此深感遺憾。針對「美麗新廣場淡海館」自行片面宣布暫停停止營業，此舉已引發廣場內商家對於未來經營的不安，同時造成消防主管機關重大困擾，就合約面來看亦有所違悖，將持續與商場營運方善意溝通。