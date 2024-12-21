月賺10萬「生活費全包」　他被要求家務對分：合理嗎？網戰翻

▲原PO一個月賺10萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

家務如何分工比較好？一名網友發文透露，他工作忙碌、一個月薪水10萬元，且生活費都是由他負擔，至於老婆則是自由接案，收入不固定。然而對於家務，老婆卻堅持應該要對半分，讓他覺得很心寒，現在男人要賺錢又要扛家務？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「我一個月賺十萬，但老婆堅持家務要對半分，合理嗎」為標題發文，提到他最近和老婆因為家務如何分工而起爭執。他的工作忙碌，一個月賺10萬元，平時生活費都是由他負擔，然後也會存錢；老婆則是自由接案，每月收入不固定，但時間也比較多。

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原PO表示，兩人的工作狀況不同，但老婆卻堅持家務要對半分才公平，難道他賺的錢，不能算是對這個家的付出嗎？有時他加班已經很累了，結果回到家還要洗碗、拖地，實在心寒，現在的男人要賺錢又要扛家務？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老實說我覺得不合理，你老婆如果家務要對半分，就請她生活費也要對半分啊」、「不合理，那你跟老婆說，家用不全出了，請她也要負擔，看她怎麼說」、「當然不合理啊，我老公月賺超過10萬，全職家庭主婦的我，除了倒垃圾跟修理東西、爬高的活必須由我老公做以外，其餘的我全包了，因為老公負擔了我所有的開銷」。

也有網友說，「我老婆沒在賺錢但家務還是對半分，這樣你會不會好過一點」、「是只有洗碗跟拖地嗎？那這樣連一半的家務都不到吧」、「憑什麼賺的比較多就可以當大爺不做家務？生活費開銷有哪些？為什麼沒有說清楚？只有洗碗、拖地，算是分擔一半的家務嗎」。還有網友表示，「洗碗機+掃拖機器人結案」、「我跟老公都賺十萬上下，家務外包給，推薦可以用魔法小卡解決你的問題」。