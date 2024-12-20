　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

追星族持應援手燈赴立院抗議　紅到國外了！韓媒關注報導

追星族持應援手燈赴立院抗議　紅到國外了！韓媒關注報導

▲追星族持應援手燈赴立院抗議，紅到國外了！韓媒關注報導。（翻自《JTBC》）

圖文／鏡週刊

藍白強推《選罷法》等3法案，從18日開始，公民團體號召「青鳥」們走上街頭，其中也看到不少追星族拿出應援手燈，到立法院前抗議。雖然一度被國民黨黨工諷刺「像瘋子」，但這些「追星抗議群眾」也意外被國外媒體看見，尤其受到韓國媒體關注。

韓國媒體《JTBC》與《News Tree》等報導就指出，原本出現在南韓國會議事堂前、支持彈劾總統尹錫悅的「抗議應援燈」，現在也出現在台灣國會前。包括「我的本命是台灣」以及眾偶像的應援手燈圖像，都出現在報導內，並稱約有上萬人上街，抗議在野藍營強推法案修訂。報導也提到，雖然有在野黨人士批評這些追星族「瘋了」，但這群追星人認為，這樣的熱情，或許可以成為守護台灣民主的力量。

追星族持應援手燈赴立院抗議　紅到國外了！韓媒關注報導

▲《News Tree》的標題為「"我們也跟韓國一樣"...在台灣登場的"應援手燈示威"」。

不少韓國網友也對此現象相當有感，紛紛直呼：「沒想到不只韓流，現在連『韓式抗議』都能輸出海外。」、「台灣加油！」、「看來台灣也有『台灣之春』了。」、「看到應援棒，也代表還是有年輕人關心政治。」


更多鏡週刊報導
遭國民黨嘲諷瘋子　追星族怒了！自製手幅標語號召到立法院「散步」
國民黨嗆追星族像瘋子　吳靜怡勸「欠一個道歉」：我的本命是台灣
遊日注意！日本流感大蔓延　東京2週內暴增5倍、福岡已發警報

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼東西漲價後「讓人最有感？」　網點名它：以前80元可打發
快訊／高雄人記得儲水！將停水10hrs　22萬戶受影響
快訊／恭喜！詹子賢求婚成功
快訊／連鎖超市竄改有效日期！
快訊／台鐵發生死傷事故
獨／統神「真正哥哥」到場力挺
快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酷航提前1.5小時飛！男沒被通知　到登機口空無一人傻眼

澳洲雪梨台陸夫妻檔雙屍案　新租戶搬進夫婦家無奈稱：是場噩夢

追星族持應援手燈赴立院抗議　紅到國外了！韓媒關注報導

澳洲海灘詭異生物「如黑手指交纏」　科學家也沒看過：恐有劇毒

走到一半「圍牆整面倒塌」！母子3人當場活埋　她目睹2孩慘死崩潰

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆「最大規模罷工」　施壓公司改善待遇

波羅的海電纜遭破壞！伊鵬3號有嫌疑　中國允許歐方登船調查

日1歲男童吃「2cm起司球」噎死！　恐怖零食已爆4起窒息事故

下月就卸任！拜登遭爆從沒當過總統　WSJ驚揭：他迅速衰退早被架空

北韓上百大兵淪砲灰　有人成功交往俄女友卻戰死！愛情故事超淒美

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(上)

酷航提前1.5小時飛！男沒被通知　到登機口空無一人傻眼

澳洲雪梨台陸夫妻檔雙屍案　新租戶搬進夫婦家無奈稱：是場噩夢

追星族持應援手燈赴立院抗議　紅到國外了！韓媒關注報導

澳洲海灘詭異生物「如黑手指交纏」　科學家也沒看過：恐有劇毒

走到一半「圍牆整面倒塌」！母子3人當場活埋　她目睹2孩慘死崩潰

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆「最大規模罷工」　施壓公司改善待遇

波羅的海電纜遭破壞！伊鵬3號有嫌疑　中國允許歐方登船調查

日1歲男童吃「2cm起司球」噎死！　恐怖零食已爆4起窒息事故

下月就卸任！拜登遭爆從沒當過總統　WSJ驚揭：他迅速衰退早被架空

北韓上百大兵淪砲灰　有人成功交往俄女友卻戰死！愛情故事超淒美

桃園治平高中奪家事技藝競賽團體獎　金手獎得主獎項獻父親

開箱「七期最醜」建物　鐵粉力挺設計喊話酸民「進來看」

新北市6隻警犬退休交棒新爸媽　福星領犬員林志倫感性發文

62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張

《GD與朋友們》嘉賓陣容引爆熱議！安成宰加入、「亨龍敦仲」睽違合體

民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩

斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

助網友「交保出關」嘉義女慘被騙　外籍男打工當車手被捕

快訊／高雄人過完聖誕快儲水！12／26停水10hrs　22萬戶受影響

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

日6留學生「多次逃票」被抓！全是這國籍

Google地圖「屍塞後車廂」協助破案

台灣尪「欠賭債」害死陸妻　生前無正職收入

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

堅信地球是平的　他衝南極見1幕認錯

WSJ揭拜登沒當過總統　健康衰退早被架空

Fed大放鷹平息　美股勉強終止10連黑

越南大火11死　男一樓縱火封死逃生路

剛炸好就急著吃　男咬下「瞬間口爆」

空姐打開艙門「以為有樓梯」！踩空重摔停機坪

普丁：建議美俄飛彈一決高下

「金正恩專列」經過少做1事！2站長被處決

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

更多熱門

相關新聞

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，朝野爆發激烈衝突，場外卻出現插曲，藍委謝龍介姪子謝克洋疑似攜帶油壓剪進入議場，遭到駐衛警盤查，未料，三立女記者魏汶萱卻闖入隔開兩人，謝克洋隨即快步離開。後續，魏汶萱因此與綠委邱議瑩爆發口角，讓邱議瑩氣得說「哇賽，記者比立委還兇」。三立電視台隨即發布懲處聲明指，魏汶萱嚴重影響公司形象，記小過兩次，新聞部總監與政治組副主任各記申誡一次。

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

影／綠委拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？

影／綠委拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？

卓榮泰感佩民眾上街　藍委轟「失言失格」：竟公開鼓勵挑戰公權力

卓榮泰感佩民眾上街　藍委轟「失言失格」：竟公開鼓勵挑戰公權力

圖／控綠委「拆拒馬煽動青鳥」　陳智菡：民進黨暴力黨、賴清德下台

圖／控綠委「拆拒馬煽動青鳥」　陳智菡：民進黨暴力黨、賴清德下台

關鍵字：

鏡週刊追星手燈立法院抗議

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面