▲追星族持應援手燈赴立院抗議，紅到國外了！韓媒關注報導。（翻自《JTBC》）



圖文／鏡週刊

藍白強推《選罷法》等3法案，從18日開始，公民團體號召「青鳥」們走上街頭，其中也看到不少追星族拿出應援手燈，到立法院前抗議。雖然一度被國民黨黨工諷刺「像瘋子」，但這些「追星抗議群眾」也意外被國外媒體看見，尤其受到韓國媒體關注。

韓國媒體《JTBC》與《News Tree》等報導就指出，原本出現在南韓國會議事堂前、支持彈劾總統尹錫悅的「抗議應援燈」，現在也出現在台灣國會前。包括「我的本命是台灣」以及眾偶像的應援手燈圖像，都出現在報導內，並稱約有上萬人上街，抗議在野藍營強推法案修訂。報導也提到，雖然有在野黨人士批評這些追星族「瘋了」，但這群追星人認為，這樣的熱情，或許可以成為守護台灣民主的力量。

▲《News Tree》的標題為「"我們也跟韓國一樣"...在台灣登場的"應援手燈示威"」。



不少韓國網友也對此現象相當有感，紛紛直呼：「沒想到不只韓流，現在連『韓式抗議』都能輸出海外。」、「台灣加油！」、「看來台灣也有『台灣之春』了。」、「看到應援棒，也代表還是有年輕人關心政治。」



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