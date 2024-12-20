士林夜市甜美打工妹颳旋風　幕後推手是逆襲命運的23歲少年頭家

記者黃宥寧／台北報導

近日士林夜市正妹店員小高爆紅，背後離不開年僅23歲的林老闆慧眼識才的助力。然而，林老闆的成功並非一蹴而就。他為了追求獨立生活，20歲時搬出家中，開始在士林夜市打工，同時默默觀察夜市經營模式，從一名打工仔，一路逆襲成為氣球攤位老闆，用行動書寫了一段屬於少年的青春傳奇。

▲年輕的林老闆在1年前於士林夜市偶遇正妹小高，慧眼識才，當場邀請她加入攤位成為店員。（圖／記者黃宥寧攝）

出生於普通家庭的林老闆，雖然家境不算困苦，但與家人價值觀的分歧讓他在20歲時選擇搬出家中，追求獨立生活。他在士林夜市從最基層的娃娃攤打工做起，雖然薪資微薄，但他始終保持著積極的態度，利用工作之餘觀察夜市經營模式，悄悄為自己的夢想積累經驗。

林老闆展現了超乎年齡的商業直覺，他發現，夜市遊戲攤位的競爭雖然激烈，但只要融入創意和互動，就能吸引顧客脫穎而出，懷著對未來的堅定信念，他將存款和借貸資金投入到自己的夢想中，終於在2023年初開啟了屬於自己的氣球遊戲攤位。

▲林老闆從一名打工仔逆襲成為士林夜市的年輕頭家。（圖／記者黃宥寧攝）

開店不久後，林老闆在夜市偶遇逛街的小高，被她甜美的笑容與活潑親切的性格深深吸引，當場向她提出邀請，希望她能加入攤位工作。小高爽快答應，為攤位注入了青春活力，她的加入不僅迅速提升了攤位人氣，也成為夜市中的一大亮點。

▲士林夜市甜美正妹走紅，年輕老闆的創業故事更勵志。（圖／記者黃宥寧攝）

在接受訪問時，小高談到林老闆時滿是敬佩之情。她表示，林老闆雖然年輕，但非常努力，甚至一邊兼顧攤位經營，一邊利用時間到咖啡店實習賺取畢業所需時數，更親力親為地補貨、設計玩法，每一件事情都用心對待。

林老闆從一名打工仔逆襲成為士林夜市的年輕頭家，他的攤位不僅成為夜市中的亮點，更是青春力量的最佳寫照，他以行動證明，只要堅持努力，每個人都能在夜市這樣的地方找到屬於自己的天地，他的故事，也激勵著更多年輕人，以熱血與夢想書寫屬於自己的精彩篇章。

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