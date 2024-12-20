已戀愛！士林夜市高顏值妹子圈粉無數　流利日韓語自學內幕曝

記者黃宥寧／台北報導

台北士林夜市近日因一名「高顏值打工妹」掀起熱潮，她憑藉甜美的外貌、親切的性格，以及流利的日、韓雙語能力，迅速成為網路熱議焦點。甚至連知名辣模吳昱萱都忍不住發文驚呼：「看來台女的顏值和身材絲毫不輸日韓的啊！」對此，《東森新媒體ETtoday》也直擊這名打工妹在夜市現身工作的情景。

▲士林夜市遊戲攤販的店員美女小高成為超人氣「活招牌」。（圖／記者黃宥寧攝）

來自基隆的20歲正妹小高，雖然身高僅149公分，但她可愛外貌和活潑性格，在士林夜市迅速走紅，成為攤位的人氣焦點。她笑說，自己會到士林夜市打工其實是一場「意外之喜」。1年前，她逛夜市時被現任老闆林先生一眼相中，對方直言她的親切和氣質非常適合夜市氛圍，便當場詢問她是否願意加入，她爽快答應，從此開啟了她的打工生活。

除了擅長招呼顧客，小高的才藝更是吸睛。在夜市，她曾大方展現韓團舞技，引發路人陣陣掌聲與歡呼。原來，小高熱愛烹飪和舞蹈，就讀高職餐飲科期間，她已考取多張廚藝證照，雖然目前因休學專注於其他事務，但對美食與旅遊的熱情從未減退。

▼攤販林老闆因小高甜美外表一眼相中，當場邀請她成為店員。（圖／記者黃宥寧攝）

小高回憶，剛到夜市打工時，常聽到隔壁攤販用日語和韓語招呼外國客人。她出於好奇，便主動請教，並利用空檔練習發音與簡單對話。「大家都很熱心教我，久而久之就能開口了，真的很感謝他們！」靠著日積月累的實地練習，小高逐漸掌握了與外國客人互動的基本會話，現在甚至能在現場自信地以雙語招呼顧客。

談及短時間內因影片爆紅的心情，小高坦言自己一開始完全不知所措。「真的沒想到會變得這麼紅，甚至有很多人專程來找我合照！」她笑著說，現在IG追蹤人數暴增，連攤位的業績也跟著變更好。

面對士林夜市競爭激烈的環境，小高也有自己的一套「人氣秘訣」。她透露，當顧客在氣球遊戲中只差一球就贏時，她會提議用剪刀石頭布決勝，若對方贏了便免費送一顆球。這種充滿趣味與互動的玩法，讓攤位每天都吸引大批顧客，人氣持續爆棚。

▲活潑的小高以熱情的招待和親切的笑容，輕鬆拉近了顧客與攤位之間的距離。（圖／記者黃宥寧攝）

談到感情，小高透露自己目前單身，並大方分享理想型：「希望對方身高175公分以上，溫柔又貼心，最重要的是不能有暴力傾向。」她笑說，遇到這樣的人就會加分很多。

如今，小高不僅是夜市的一道亮麗風景，也成為網友口中「素人女神」的最佳代言人，她的存在為士林夜市增添了一抹青春與熱情的色彩。