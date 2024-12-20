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社會 社會焦點 保障人權

賣KP小物議員陳宥丞赴北檢作證　20小草自首「捐錢圖利」

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，懷疑柯文哲利用「學姊」黃瀞瑩等人名氣販售KP競選小物，規避《政黨法》、《政治獻金法》限制，有侵占民眾捐助政治獻金嫌疑，20日繼續以證人身分傳喚台北市議員陳宥丞作證，同時提訊台北市前副市長彭振聲釐清京華城案細節。另有約20位小草到北檢自首「捐錢圖利」。

▲▼台北市議員陳宥丞為柯文哲政治獻金案作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員陳宥丞為柯文哲政治獻金案到北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

檢調懷疑柯文哲在對外以需要資金參選為由募款，但金錢款項並非全部進入民眾黨，或是柯文哲競選總統的政治獻金專戶，其中由木可公關公司製作的KP小物商品，打著民眾黨紀念文宣等名義公開販售，還讓黃瀞瑩、陳智菡、徐甫、吳怡萱等人，各自提供專屬折扣碼讓民眾購買。

▲▼ 北檢提訊彭振聲 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢再次提訊彭振聲釐清京華城案 。（圖／記者劉昌松攝）

北檢17日傳喚黃瀞瑩等4人作證後請回，當時因故請假的台北市議員陳宥丞，18日被問到販售競選小物是可以抽成的合作案嗎？他當時回覆：「這部分可能不叫抽成吧！還是要回到當時木可怎樣定義跟支配相關費用。相信對基層黨公職或我們而言，都只是完成我們選舉時間的任務，並沒有所謂要抽成的概念。」

▲聲援柯文哲，小草排隊自首捐錢圖利。（圖／記者劉昌松攝）

▲小草在北檢第二辦公室外排隊自首捐錢圖利。（圖／記者劉昌松攝）

而為了釐清京華城容積率暴增案，檢察官也再次提訊在押的台北市前副市長彭振聲，釐清容積審議過程，以及彭家人名下帳戶出現的可疑金流來源與去向。

另一方面，小草團體「鬼針草聯隊」繼上個月號召送橘子到北檢後，20日也從中南部找民眾搭遊覽車北上，集體向北檢自首，他們聲稱自己也有捐錢給柯文哲，依照檢察官的邏輯，他們也涉及圖利罪，要求北檢依規定安排他們製作筆錄。

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20小草到北檢自首！　捐錢圖利

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