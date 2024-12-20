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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲辭黨主席效應　李彥秀：對民眾黨走向還有多少影響力？

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（20日）稍早在獲得台北地院法官同意下，已將「請辭黨主席」的聲明書寄送至民眾黨中央。對此，國民黨立委李彥秀表示，此舉不會對在野的議事合作有太大影響，不過，她也提到，民眾黨未來的黨主席由誰擔任？會是繼續選擇站在在野的立場，共同監督執政黨嗎？這是她關注的重點。

李彥秀提及，二月就職以來，國民黨與民眾黨在立法院，不論是法案、預算與人事同意權，都站在「在野監督的角色」進行合作。「民眾黨作為獨立的政黨，也有自己的理念與主張，例如立法院正副院長選舉、考試院人事同意權，以及財劃法、憲訴法、選罷法的修正，民眾黨都走自己的路。」

因此，李彥秀認為，坊間時常使用「藍白合」一詞，來形容在野的議事合作，除了並不符合現狀，也對民眾黨而言也不公平。李彥秀還說明，九月初，柯文哲遭羈押禁見至今也將近四個月，國民黨與民眾黨在立院的在野合作監督並沒有受到影響。

至於，柯文哲稍早已遞出「請辭黨主席」聲明書，並獲得台北地院裁准「暫時」解除禁止通信的限制，李彥秀表示，這件事暫時不會對在野黨的議事合作有太大的影響。

但李彥秀強調，柯文哲辭去民眾黨主席後，有兩個觀察的重點：第一，民眾黨未來的黨主席由誰擔任？是繼續選擇站在在野的立場，共同監督執政黨？還是另有考量？

此外，李彥秀再指，柯文哲的羈押期間即將在明年一月初屆滿，外界也預期北檢將在那時起訴，如果起訴後法院不再續押，屆時，柯文哲對於民眾黨的走向有多少「實質影響力」？

李彥秀分析，以目前民調看起來，民眾黨與柯文哲擋住第一波的政治衝擊，小草的忠誠度也還在，民眾黨與柯文哲能否凝聚悲憤的力量再起？

最後，李彥秀強調，國民黨在立院雖然是最大黨，但是重大法案與議程都需要民眾黨的關鍵少數才能過半，監督制衡的力量才夠，國民黨也秉持一貫的誠意，繼續在立院尋求與民眾黨議事合作的機會。

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