快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲弊案纏身，面對檢察官即將偵查終結，決定向黨內請辭主席，雖然法院已經核准，但因檢察官20日臨時決定再次提訊，柯文哲剛收到裁定書，就接受連續3小時的訊問，柯文哲必須等還押台北看守所後，才能依法院裁定向所方申請將辭職聲明寄出。

▲柯文哲聲明請黨主席的辭職聲明尚未寄出。（資料照／記者劉昌松攝）

柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案，已經被羈押將近4個月，為了專心面對官司，避免民眾黨群龍無首，柯文哲向法院聲請解除部分通信限制，好讓他向黨內同志表達辭黨主席的心意，台北地院法官審理認為，柯文哲想寄出的辭職聲明，不影響目前偵查作為，內容也無勾串、滅證之虞，因此裁准柯文哲將這份辭職聲明書交付給民眾黨秘書長周榆修。

不過檢察官19日提訊柯文哲，密集訊問7小時後，仍有相關案情需要釐清，因此在20日臨時決定再次提訊柯文哲，柯文哲雖然抵達北檢就收到法院裁定書，同意他寄出辭職聲明，但馬上就被帶進偵查庭，庭訊直到11點半左右結束後，柯文哲仍與律師在庭內商討。

律師鄭深元、路正義在12點左右離開北檢時，面對媒體詢問是否會代轉辭職信，鄭深元接連表示「由看守所那邊處理」，「應該是看守所寄出來」，據了解，由於看守所在羈押人犯進出時，只會檢查身上有無違禁品，不會特別查看文件資料，預料柯文哲將在返所後再正式向所方申請寄出辭職信。