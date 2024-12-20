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違法收政治獻金！　統促黨主席張安樂判刑8個月定讞

▲▼ 白狼張安樂 。（圖／記者翁伊森攝）

▲張安樂被控違反《政治獻金法》，這部分獲判無罪確定。（圖／記者翁伊森攝）

記者吳銘峯／台北報導

統促黨主席「白狼」張安樂，遭檢方認定私下收受政治獻金，因此被提起公訴，張安樂違反《政治獻金法》部分一、二審均無罪，檢方未上訴第三審，已獲判無罪確定；而他被控偽造文書部分，最高法院20日駁回上訴，張安樂被判刑8月，可以易科罰金24萬，不用入獄刑。

張安樂雖然可以脫身，但兒子張瑋因二審遭認定犯下《公司法》、《商業會計法》共9罪，合計判刑3年1月；其中，業務侵占罪被判刑1年，不得易科罰金，因此本次定讞後，須入獄服刑。至於兒媳王姝茵二審認定犯下《商業會計法》等8罪，共被判刑3年11月，緩刑4年；本次大部分的罪刑均確定，但她違反《銀行法》無罪部分遭撤銷發回，未來刑度可能還會增加。

檢方當時起訴指出，張安樂在2006年統促黨創黨後未申請設立專戶，就先收受209萬多元的個人捐獻政治獻金，涉嫌違反《政治獻金法》舊規定。另外張瑋經營的華夏大地旅行社，長期免費借出10輛小貨車供統促黨無償使用，累積租金到2018年底已達447萬餘元，檢方認為無償使用在性質上就是捐贈，但統促黨與旅行社都未依法申報，有違反《政治獻金法》之嫌。

檢方也認為，張安樂掛名兒子旅行社的顧問，但就是人頭員工，申報月薪7萬2800元，涉嫌逃漏稅共77萬餘元。而檢方也查出，張瑋夫婦自2013年4月到2016年6月，涉嫌任意挪用公司款項，並將其中不少費用侵占私用，不法所得共約5138萬元。所以檢方將張安樂與兒子、兒媳，以及多名統促黨黨工，一併提起公訴。

張安樂違反《政治獻金法》部分一二審均獲判無罪，檢方未上訴，已經先行無罪確定；但一審認定他犯「偽造文書罪」，判刑8月、得易科罰金24萬元。二審也維持一審判決，全案再上訴，最高法院20日駁回上訴。

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