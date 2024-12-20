跨部會查緝假車牌「11月大降54%」　公路局網路巡查移送651件

▲全台跨機關查緝偽造車牌。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為整頓偽造號牌亂象，公路局攜手相關單位跨機關全面查緝偽造號牌，公路局表示，打擊假車牌已有初步成效，經統計，使用偽造號牌案件於113年8月為高峰，有261件，經執行跨機關精進作為，9月降為186件，減少28%；10月有151件、下降42%；11月降為121件，更已大減54%。

偽造車牌造成治安及交通安全隱憂，經跨部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面，精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

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另交通部也已研擬修正《道路交通管理處罰條例》第12條提高使用偽造、變造或矇領號牌之罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛之汽車駕駛人等規定；法務部亦刻正研擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名之刑度，以符罪責相當原則、比例原則。

公路局表示，經統計，迄今已查獲3件境外輸入偽造號牌、下架381筆販售偽造號牌資訊、網路巡查移送651件，並建立上萬筆疑似偽造號牌灰名單資料庫，各機關將持續透過前述機制查緝偽造號牌。

公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證，無論進口、製造、販售、使用偽造號牌皆已違法，將持續全面查緝，呼籲民眾切勿以身試法。