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91.9萬輛汽機車欠汽燃費　年底前不補繳「最重罰3千、強制執行」

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲汽機車燃料費補繳期至12月底止。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

自用汽車及機車汽燃費每年7月開徵，根據公路局統計，迄今尚有91.9萬輛汽、機車未依期限繳納汽燃費，監理站已陸續寄出掛號催繳，公路局提醒，補繳期限進入倒數，最後補繳期為12月31日，逾期不繳將罰300到3000元，並移送強制執行。

根據公路局最新統計，截至12月16日止汽車燃料使用費，自用汽車已繳納約729萬輛，汽燃費收入約408億元，徵收率97.62%；機車汽燃費已繳納者1,198萬輛，繳收57億元，徵收率94.45%。目前自用汽車尚有17.8萬輛、機車尚有74.1萬輛未繳納。

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公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至113年12月31止，逾期未繳納汽燃費者，除依《公路法》第75條處以罰鍰300元至3000元外，後續將未繳納金額移送強制執行。

針對收到催繳通知書車主，公路局提醒，可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP ，免出門就能線上繳納，採信用卡繳費則要自行負擔手續費用。

另民眾也可向監理機關洽詢是否有欠費和補繳外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局呼籲尚未繳納汽燃費的車主，依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，不必擔心遺忘繳費而受罰。

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