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偽造勞健保文件承攬聯醫清潔業務　女負責人被抓包下場慘

▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

▲艾姓女子承包北市聯合醫院的清潔業務，卻因涉嫌偽造勞保文件被抓包。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

因小失大換前科！新北市一家由單人經營的清潔公司，艾姓負責人承包台北市聯合醫院的清潔業務，卻因涉嫌偽造勞保等相關文件被抓包。艾女起初否認犯行，聲稱持有相關文件正本，但始終無法提出具體證據，台北地檢署今（19）日偵結，依偽造文書罪提起公訴。

據了解，艾女於承包台北聯合醫院清潔工作期間，疑似為規避相關法規與審查，偽造勞保文件以通過資格審核。然而，她始終無法提供文件正本，且相關資料經比對後被確認為偽造，聯醫直接告發偵辦。

值得注意的是，這並非艾女首次涉案，2016年她與台北郵局簽訂「中正、萬華區32局所局屋清潔」維護承攬契約書，約定以總價新台幣210萬9,996元（每月價金17萬5883元），由其公司負中正區、萬華區32支局清潔工作，且需先完成每日、每月約定的實際清潔工作項目，經該支局人員就清潔項目、次數等予以驗收，並每月1 次於工作驗收表上「檢查人員簽章」處就實際工作日數檢查、驗收合格部分予以蓋章後，由公司於每月底彙整全數32支局工作驗收表，持之向台北郵局請領款項。

孰料，艾女明知清潔工作未能完成驗收或檢查，竟在驗收表上偽造檢查人員簽章，以此行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，被依法判處有期徒刑1年6月，可易科罰金。

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