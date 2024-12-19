狼師餅乾拐10歲女童...教室亂摸還性侵　下體驗出DNA重判10年

▲基隆某國小美術社團狼師，藉機性侵女童，女童嚇到跟同學哭訴。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

某國小美術社團的老師阿信（化名），2022年間假借到教室拿餅乾為由，將剛滿10歲的國小女童騙到美術教室內，環抱女童後指侵得逞。女童遭侵犯後，驚恐向同學哭訴，之後由母親帶到警局報案。一審法院將阿信重判有期徒刑10年，案經上訴，高等法院19日二審駁回上訴，仍維持10年重刑。

阿信在住家一帶是頗負盛名的素人畫家，擅長描寫礦工、炭工等工人群像，但本案爆發後，已屆退休之齡的阿信晚節不保，在國內畫壇的地位，恐承受嚴重打擊。

本案判決指出，阿信指導國小美術社團多年，案發於2022年11月間，上午11點10分左右，阿信以拿餅乾為由，將被害女童叫到美術教室，然後突然從後方環抱女童，雙手不安分地在女童私密處遊走，最後指侵得逞。

女童遭侵犯後，驚恐離開教室，並找到幾位女同學，哭訴自己被阿信亂摸。女童返家後也告知母親，母親大驚之下帶女童到警局報案，學校獲報後也啟動性別平等教育委員會調查本案。至於檢察官查證屬實，依照「加重強制性交罪」對阿信提起公訴。

一審法院審理時，阿信否認性侵，僅坦承亂摸女童，但無手指性侵得逞。不過一審法院根據刑事局的鑑定報告，發現在女童內褲內側，查出男性Y染色體DNA-STR型別，與阿信型別相符。另外一審法院也根據其他客觀證據，認定阿信有罪，並痛批他「嚴重折損為人師表之形象，辜負學生家長之信任及破壞校園安全環境」，重判有期徒刑10年。

案件上訴第二審，高等法院19日宣判，駁回上訴，維持10年重刑。