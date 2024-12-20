全聯倉儲大火保全狂勸危險！家屬崩潰廠外邊走邊哭：想進去找弟弟

文／CTWANT

台中市大肚區全聯倉儲19日下午發生火警，造成9死7傷2悲劇，家屬聯絡不上裡頭員工心急如焚，更有人想直接闖入火場，不顧保全連連勸阻稱仍堅持要進去，家屬崩潰哭喊聲在現場此起彼落，現場氣氛哀戚悲傷。

▲台中消防局至少出動各式消防車40輛與消防人員107名前往搶救。（圖／消防提供）



據了解，火災現場為全聯尚未啟用的新廠區，下午1時許因不明原因發生火災，消防局獲報後連忙出動各式消防車輛34輛、救護車8輛(含醫院5輛)、消防人員91名和無人機前往救援，由副局長楊元吉擔任指揮官。

▲台中全聯倉儲大火9死。（圖／消防提供）



而現場有多人受困，頂樓的14人和3樓有19人已陸續救出，但消防局詢問工頭，清查現場人員發現仍有5到8人失聯，消防人員於是拉設水線，冒險入內搶救。

▲▼全聯惡火9死「家屬到場崩潰腿軟」難行走。（圖／記者白珈陽攝）



消防人員先是在4樓發現3人，但他們被救出時都已無生命跡象，當中2人已宣告身亡，又於晚間7時許在3樓找到失聯的5名員工，皆已明顯死亡，還有1人是從3樓跳下身亡，此事故造成9死5傷2命危悲劇，當中包括7名本國籍死者。

受困員工家屬無法聯絡上至親而心急如焚，晚間還有名婦人到火場來找弟弟，在工廠外崩潰落淚、邊走邊哭，即使保全連連勸阻稱「這邊很危險」，仍有擔憂的家屬想入內尋找至親，讓人十分鼻酸。

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