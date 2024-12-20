全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

▲位於台中市大肚區未完工的「全聯超市倉儲」於19日下午1時24分許發生大火。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

全聯超市位於台中市大肚區的倉儲今（19）日下午發生嚴重火警事故，火災現場濃煙密布。警消獲報緊急到場灌救，但傳出有員工為逃生從3樓跳下，當場沒有生命跡象，送醫不治，最終釀成9死7傷慘劇。有專家曾針對工廠大火，分析4大保命重點。

全聯在台中的倉儲今日下午1時許爆嚴重火警事故，警消到場搶救，先在3樓和頂樓各發現5名與14名員工受困，後續以雲梯車陸續救出19人，但有外籍移工疑似為了逃生從3樓跳下身亡，還有2男1女倒臥在3樓樓梯間，其中1人疑已碳化，之後3樓夾層又找到5名男性遺體，總計造成9死7傷。

▲消防人員救援受困員工。（圖／報系資料照）

曾任桃產總工會秘書長及消防員協會顧問、現任時代力量黨代表的林佳瑋，過去有針對多起工廠火警事件，分享勞工當下如何自保。他指出，首先應挑選具有防火能力的空間，例如水泥牆，很多人火災時第一時間會跑到浴室，直覺靠近水源獲救機率高，其實是錯誤的，因為廁所門通常是塑膠，熔點低會被燒熔變形，無法阻擋濃煙侵入，反而有嗆傷風險。

接著，民眾火災時自保，應避免躲藏在煙霧容易竄入的空間，例如有對內氣窗、風扇或風管，反而要挑選有對外窗的避難空間，有利於煙霧排出，更增加得到雲梯車救援的機會。最重要的是，火災中最危險的通常不是火，而是濃煙造成的嗆亡，因此選擇隔絕濃煙、有對外窗的避難處所才是對的。

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