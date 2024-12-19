快訊／全聯倉儲大火9死7傷　中市府出重手「三法併罰」

▲台中全聯生鮮倉儲19日下午發生惡火，釀成9死7傷慘劇 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市大肚區一處全聯物流倉儲新建工程，19日發生火警導致9死7傷。對此，台中市政府表示，將依《建築法》、《職業安全衛生法》針對施工單位開罰，並依違反《空氣污染防制法》加重處分。

民政局副局長歐陽明今晚偕同沙鹿區長張世祺、梧棲區長溫國宏分別前往童綜合及光田醫院關懷慰問並致送慰問金，後續也會持續關心家屬並協助申辦相關補助事宜。

環保局表示，鑑於這季節屬空污季，此案衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散佈於空氣中造成空氣品質惡化，將對施工單位依違反《空氣污染防制法》第32條第1項第1款、第67條第1項規定加重處分，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

都發局今下午會同台中市結構工程技師公會至現場查處。都發局表示，經查該工程領有111中都建字第00218號建造執照，起造人為全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，為2幢2棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。

都發局說明，此案將依違反《建築法》第63條規定(未有防範危險及預防火災的適當設備或措施)、同法第89條規定先裁處新台幣1萬8000元至9萬元罰鍰外，並將依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，後續併將請承造人依規檢送該局指定的第三公正技術機關單位，進行包含結構安全鑑定和改善方案等，和進行施工諮詢，無安全虞慮後，才能報都發局申請改善和復工。

都發局後續將加強要求，各工地施工計畫書應載明建築工地預防火災注意事項及防災緊急應變措施，且將加強審查和施工勘驗查察，並將要求各工地落實防災意識的宣導，減少各項公安災害的發生。

勞工局也已依《職業安全衛生法》勒令停工改善，待申請計畫核准後，才能施工，並裁罰新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

勞工局將與消防局保持聯繫，待接獲罹災者或其家屬的聯繫資訊，即刻啟動職災勞工主動服務機制。勞工局表示，針對死亡案，確認罹災者戶籍地於台中市，將速簽辦發放20萬元慰問金。針對受傷案，表達關心慰問，確認服務需求，提供職災權益諮詢、家庭危機等相關協處；而罹災移工，將盡速連絡仲介公司或其母國辦事處協助後續事宜。