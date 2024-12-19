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全聯倉儲大火9死7傷！妻葬身火窟　他衝醫院崩潰哭求醫護繼續急救

記者董美琪／綜合報導

台中市大肚區全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」新建工程今（19）日下午發生火警，造成9死7傷，起火原因初判疑似3樓工人焊接火花落入地下室釀災，相關出事原因、責任歸屬賠償，仍待調查釐清。這起意外造成多起家庭破碎，許多家屬到場難過到身體癱軟痛哭，無法接受親人已經罹難。

據了解，事發當時在倉儲4樓進行空調工作的一名陳姓女子，不幸遭遇火災，命喪火海。陳女的丈夫得知噩耗後，立刻從台南趕到童綜合醫院，得知妻子已經天人永隔的消息時，一時無法接受，不斷向醫護人員拜託繼續急救，讓旁人也忍不住鼻酸。

▲▼全聯惡火9死「家屬到場崩潰腿軟」難行走　檢方到場初步回應。（圖／記者白珈陽攝）

▲全聯惡火9死家屬到場崩潰腿軟。（圖／記者白珈陽攝，下同）

台中地檢署張介欽檢察長指派蕭擁溱主任檢察官、周至恒檢察官及檢察事務官專責趕赴事故現場，會同司法警察、消防單位蒐證調查、保全證據，以釐清火災事故發生原因及責任歸屬。

▲▼全聯惡火9死「家屬到場崩潰腿軟」難行走　檢方到場初步回應。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府將針對施工單位依《建築法》、《職業安全衛生法》勒令停工限期改善並裁罰，也將依違反《空氣污染防制法》加重處分，後續將依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

互益營造吳姓副總表示，公司工程師正全力配合消防人員進行救災，也會針對受傷相關人員進行撫卹和照顧，公司絕對會負責到底，並提供後續的心理支持和照顧。對於這次造成社會不安，深感抱歉。

至於是否因堆放保麗龍助長火勢？他解釋，「那不是保麗龍，那個是保溫材料，這個（工地）是冷凍工廠。」

據了解，現場為全聯自有品牌「善美的生鮮」大肚生鮮處理廠的新建工地，消防局釐清後，初判起火點為地下室，但因廠區堆放許多可燃物，火勢迅速蔓延，疑似地下室工人點焊時，未對周遭做好防護，也未先在地上灑水，不慎走火引發火災。

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