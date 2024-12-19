突襲！藍委寒風紮營4天守門　綠委今摸黑闖議場佔領主席台

記者陳家祥／台北報導
立法院會20日排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼3大案三讀。國民黨自禮拜二起便排班輪流看守議場正門，但19日晚間，民進黨立委突發動攻勢，摸黑突襲從側門闖進立法院議場，不少綠委如王義川、郭國文、陳培瑜、邱議瑩等人，都輪流在議場內拍照打卡，並稱「守護民主，51戰隊進來議場了」。
▼綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）
▲民進黨立委衝進議場。（圖／國民黨提供）
▲綠委衝進議場。（圖／翻攝王義川Threads）
記者陳家祥／台北報導
立法院會20日排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼3大案三讀。國民黨自禮拜二起便排班輪流看守議場正門，但19日晚間，民進黨立委突發動攻勢，摸黑突襲從側門闖進立法院議場，不少綠委如王義川、郭國文、陳培瑜、邱議瑩等人，都輪流在議場內拍照打卡，並稱「守護民主，51戰隊進來議場了」。
▼綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）
▲民進黨立委衝進議場。（圖／國民黨提供）
▲綠委衝進議場。（圖／翻攝王義川Threads）
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