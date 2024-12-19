突襲！藍委寒風紮營4天守門　綠委今摸黑闖議場佔領主席台

為了確保財劃法、憲訴法以及選罷法等法案在明（20日）可以順利闖關，國民黨立委17日傍晚就在立法院議場前夜宿，接力守夜64小時。未料，民進黨在今晚接近10點時從立法院後門破窗而入，過程中還將立委陳玉珍手機摔壞，讓一旁的無黨籍立委高金素梅怒吼，「你們真的要一把火燒了立法院嗎？可以敲碎立法院玻璃，從牆爬上去，哇賽！我真的從來沒有看過這樣的立法委員」。