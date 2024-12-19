多圖／上萬青鳥頂寒風集結　立院外喊「傅崐萁下台」、楊烈也到場聲援

▲民眾於立法院外發起「討伐傅崐萁大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

明立法院會中，國民黨將力拼三讀選罷法、憲訴法及財劃法等三大爭議修法。民團繼昨日到國民黨中央黨部抗議後，今（19日）在立法院外發起聲討傅崐萁遊行，民團於晚間18時30分起聚集濟南路，計畫繞立法院一圈表達訴求。晚間19時10分遊行正式出發，頂著寒風和雨勢，現場更喊出與會人數已達1萬，高齡72歲的藝人楊烈也到場聲援。

▲民眾於立法院外發起「討伐傅崐萁大遊行」，楊烈到場聲援。（圖／記者林敬旻攝）



民團今日發起「討伐傅崐萁」遊行，提出要傅崐萁下台、爭議法案退回委員會等5大訴求。晚間大批民眾不畏冷氣團低溫、自備各式創意標語，頂著寒風也要參加集會，主辦單位更喊出現場有超過1萬聚集。

經民連表示，自2024年2月本屆立法院開議至今，包括上半年的國會擴權法案在內，至今已有諸多法案在法案內容乃至於立法程序上引發重大爭議。其中，選罷法、憲訴法與財劃法這三大爭議法案，也已被國民黨排入本週五院會討論事項中，試圖將這三部影響直接民權、憲政民主及國家財政甚巨的法案強度關山的野心，已可說是昭然若揭。

國立東華大學法律學系副教授范耕維說明，在傅崐萁擔任國民黨總召的過去十個月中，無論是上半年的立法院職權行使法，或者11月的財劃法，都出現未經逐條充分討論就將法案送出委員會的狀況，違背民主審議的精神。最嚴重的狀況發生在本週一內政委員會，國民黨立委使用人牆、會議桌、膠帶封門等方式阻擋民進黨立委進入會議室，在全面隔離民進黨立委的狀況下，三分鐘初審通過攸關直接民權行使的選罷法草案。

范耕維直言，一場「隔絕異音」、「排除對抗」、「沒有討論、徒有表決」的程序，無疑地已背離自由民主憲政的核心精神。而對從爭取議會民主走向期待成熟國會的台灣人民來說，這無疑是必須譴責的退步行徑：如果過去我們連張慶忠的「半分鐘」（通過服貿協議）都不能忍受，如今為何要對徐欣瑩的三分鐘默不做聲？

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師強調，面對目前的國會亂象與憲政民主遭受挑戰的危機，我們誠摯地希望朝野主要政黨的政治人物與立法委員們，能基於對民主制度與法治精神的堅持，共同思考如何在符合民主精神的溝通及辯論中，尋找適合國家發展的方案，而非一昧朝向擴大自身權力的方向暴衝。

賴中強也呼籲，建請總統賴清德以國家元首身份，嘗試以國是會議乃至於各種可能的協商模式，邀集我國各政黨及人民共同協商化解紛爭，齊心思考台灣民主健全方向。因此，我們提出以下五點訴求：第一、傅崐萁總召下台，退出朝野協商。第二、藍白莫做傅隨跟班，立委勿與人民為敵。第三、回復國會合議制民主秩序。第四、三大爭議法案，退回委員會逐條討論。第五、總統出面協商紛爭。



