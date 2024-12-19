辛苦存50元硬幣「31萬被偷光」　台南燒烤攤老闆現身超無奈

記者林東良／台南報導

台南新化一名在傳統市場擺燒烤攤老闆，放在住處兼工作場所裡約6200枚，共值3、40萬元的50元硬幣被竊，老闆今(19日)出面表示，這些是他存10幾年的硬幣，平日放在5公升的寶特瓶或麻布袋內，17日一早發現工作處門被打開，燈也亮著，他嚇一跳，結果發現硬幣及錢通通被偷走，立刻打電話報案，他神情落寞令人同情。

▲燒烤攤老闆指出，這些是他存10幾年的硬幣，平日放在5公升的寶特瓶或麻布袋內，17日一早發現工作處門被打開，燈也亮著，他嚇一跳，結果發現硬幣及錢通通被偷走，立刻打電話報案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

燒烤攤老闆表示，他做燒烤生意10多年了，回家後如有零錢都習慣性放進去寶特瓶或麻布袋內，最早都是放10元的硬幣，後來覺得50元的硬幣面額較大，就改存50元硬幣，因他做生意也需要零錢來找給客人，所以想說零錢放著要用就有，所以有時會存，有時零錢不夠，就從裡面拿到市場去找錢，他存10幾年，1桶多的硬幣可能有3、40萬元。

老闆說，17日一回到倉庫準備出攤時，發現工作處大門被打開，而且屋內電燈沒關，他嚇一跳，心中頓感不妙，後來一檢查屋內的錢都被偷走了。他原本還想等存滿了要「殺一殺」出面去玩，現在錢都被拿光了，也很無奈。

新化警方到場調查發現，竊嫌偷走約6200枚50元硬幣、紙鈔約10萬元及1條金項鍊。不過，總額31萬元的6200枚50元硬幣，若以每枚10公克計算，總重也達62公斤，搬走必須花上不少時間和功夫，因此研判嫌犯可能觀察老闆作息許久，也知道老闆的習慣才挑選特定時間下手。

新化分局偵查隊長黃志成指出，攤販老闆平日將販賣所得50元硬幣存入大型寶特瓶中，到達一定數量再前往金融機構存放，這次未將硬幣存放遭竊感到相當不捨。新化分局已成立專案小組，全力偵辦，並加強周邊巡邏勤務，還給民眾居住安全。警方在此呼籲民眾家中不要存放大量金錢，有巨額現金應存放金融機構，以確保財物安全。