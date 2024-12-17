同「大貓」性侵幼童！梁恩睿自稱良善遭重判25年　放棄上訴定讞

▲與大貓共同性侵猥褻多名幼童的梁恩睿，遭判刑25年定讞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾犯下多起性侵猥褻幼童、並拍成不雅影片販售的「大貓」權自立，去年8月間疑似畏罪自殺。檢警查出他的同夥「美術館叔叔」梁恩睿，並提起起公訴，一審重判25年。案件上訴二審，梁男向法院表示，自己「仍有良善一面」，請求輕判，法院不採信，駁回上訴。二審重判後，梁男自知上訴無望，放棄上訴，全案已於11月底上訴期滿，先行定讞。

權自立在2001年間上網誘騙至少6名國中、高中女生，以及1名朋友委託照顧的3歲女兒，全都下藥性侵；他還將犯案過程製成「大貓系列」光碟販售。被捕後震驚社會，最高法院2004年間將他判處10年有期徒刑定讞。權男出獄後改名，並從事包車親子旅遊團。

權男藉著接觸兒童的機會，對兒童播放大量兒童性影片，用洗腦的方式告訴她們影片中的都是正常的行為。而後他再與「美術館叔叔」梁姓男子合作，除了性侵、猥褻以外，還拍下過程，製作成影片。案經基隆檢警單位發現追捕，去年8月間，權男疑似畏罪自殺，於檢警追捕過程中，從桃園蘆竹區的開南大學墜樓身亡。檢方去年10月間以被告死亡為由，對權男做出不起訴處分，但梁男涉案部分，檢方於去年底提起公訴。

一審將梁男重判有期徒刑25年，梁男上訴第二審。他在上訴理由中辯稱，他一開始的本意都是代替家長照顧孩童們的生活起居並陪伴，並非性侵。而且他若有心散佈不雅影片，就不會將自己的聲音、身影，全都拍攝入鏡，可見這些影片真的只是用來滿足自己的性慾，並非販賣牟利，對被害人危害並未擴大。

梁男也說，自己在一審時曾書寫悔過書及反省文，也多次向被害人道歉，也一直想要和解，但因被害人均不願和解，才無法達成。他還提到自己被羈押在看守所時，有朋友寄信前來，說在「千夫所指之時，有人願意站出來告訴被告，被告仍有其良善之一面。」他最後說自己始終坦承犯行、深表悔悟，又希望與被害人和解，並願意奉獻己力回饋社會，請求二審法院給予輕判。

但高等法院二審不採信他的說詞，認為他最少侵害4名未滿12歲的幼童、幼女，除了性侵、猥褻，還拿手機拍下過程，甚至將玩具塞入被害人生殖器內，重創被害人之身心健康，因此二審駁回上訴，仍維持25年的重刑。二審判決後，梁男自知再上訴第三審也沒有希望，因此放棄上訴；全案已於11月25日上訴期限屆滿，梁男判刑25年定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995