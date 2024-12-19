易發生猝死！「斷崖式冷凍天氣」來了　醫示警做好4防範措施

▲醫師提醒民眾一定要注意保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「斷崖式冷天氣來了！」近日台灣氣溫驟降，黃軒醫師提醒，「斷崖式冷凍天氣」對健康威脅甚鉅，心血管疾病患者更須特別警惕。他指出，這類極端天氣不僅溫差大且降溫迅速，會增加血壓及心臟負荷，甚至提高猝死風險。「氣溫每下降1°C，心血管疾病死亡率就會增加1.6%。」一定要注意防寒措施。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，「斷崖式冷凍天氣」是指短時間內氣溫急降10°C或以上的極端天氣現象，常見於冷空氣快速南下時。他提到，這類天氣對人體影響深遠，包括外周血管收縮、血壓升高，以及增加血栓風險，進一步可能導致中風或心肌梗塞。

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黃軒接著提到，冷凍斷崖易發生猝死的4原因，「1. 太冷了」，如果在又冷，又乾的季節，個人身體沒有保暖，房間沒有持續保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭塞住腦血管，就是中風；往心臟塞住，就是心肌梗塞。「2.冷熱溫差變化，反覆發生」，溫差愈大，死亡率愈高。最後則是「3. 容易群聚感染」、「4. 延誤就醫」。

至於哪些慢性疾病，易在斷崖式的冷凍天氣，發生猝死？黃軒解答，大部分是心血管疾病、其他非心血管疾病（癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病）。要注意的是，冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，也可能導致猝死。

最後，他提供4大防寒建議：「及時增添保暖措施」、「避免劇烈溫差」、「關注高危人群」、「提高公共應急能力」。他呼籲：「提高防範意識，減少斷崖式冷凍天氣對健康的威脅！」

另外，他也在留言處hashtag「#台灣未來一周溫差變化極大」，補充道「當溫差愈大，死亡率愈高。當『溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險』…更何況『斷崖式冷凍溫差』驟變，其氣溫在數小時內『急降10°C』以上」，這對人體適應能力構成嚴峻挑戰。