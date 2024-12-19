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今雨擴全台！　2波恐跌破10℃時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今日雨擴全台！氣象專家吳德榮表示，今天晚間至周五清晨因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下；周六下午起至下周一晨又一波大陸冷氣團南下，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下。

中央氣象署說，今天大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部偏冷，其他地區早晚亦冷；由於中層水氣增多，桃園以北、宜花及西半部山區有局部短暫雨，新竹以南及台東亦有零星短暫雨。

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山已有飄雪條件（水氣多且在0度以下）；因雲多今晨少了輻射冷卻，只有馬祖列島降至10度以下，金門10.3度，本島縣市平地平地最低氣溫為宜蘭三星鄉10.5度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團影響，北台整天陰冷，中南部亦偏冷，今晚至周五晨因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下；中層雲由西南方移入，各地雲量多，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部山區亦有局部短暫雨，高山有飄雪機率。

吳德榮指出，周五中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣漸減弱，氣溫略回升，早晚偏冷，周五明晨仍有輻射低溫。

吳德榮提醒，周六下午起至下周一晨又一波冷氣團南下，天氣再轉冷，因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下；周六起西半部為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

吳德榮分析，下周一白天起至下周四耶誕前後，冷空氣減弱，各地雲量偏多，氣溫逐日緩升；至於下周五之後這波冷空氣，由於模擬已久，歐美模式皆存在很大的不確定性，時而調強時而調弱，故會是什麼樣的冷空氣？千萬別忽視科學的極限，急下定論！應續觀察模式的調整。

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