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快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

（圖／氣象署）

▲今天中層水氣增多，全台有降雨機率。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日最冷，防11級強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在宜蘭縣三星的10.5度。氣象署表示，今日桃園以北、東北部、東部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，蘭嶼、綠島、澎湖易有10至11級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、東半部沿海空曠地區及台中至雲林、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署說，今天大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部偏冷，其他地區早晚亦冷；由於中層水氣增多，桃園以北、宜花及西半部山區有局部短暫雨，新竹以南及台東亦有零星短暫雨。

氣象署表示，氣溫方面，預測西半部及東北部低溫11至13度，花東約14、15度；高溫北部及東北部14、15度，花東及中部17至19度，南部約22度；若低溫與水氣互相配合，中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山路面有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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