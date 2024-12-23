車站排班被亂尿！運將下車理論遭勒死　41歲醉漢判13年6月定讞

▲汐止醉漢陳姓男子，與計程車運將口角後勒斃運將，判刑13年6月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

擔任外送員的汐止陳姓男子，2023年4月間的清晨，因酒醉疑似在汐止火車站前排班計程車旁撒尿，而與運將發生口角，最後陳男發狂勒死運將。一審國民法官將他判刑13年6月，二審維持，陳男在還押時鞠躬道歉，但未獲諒解。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，全案定讞。

本案發生於去年4月6日，清晨6點多，41歲的陳男因為喝醉尿急，在汐止火車站前的排班計程車附近徘迴，最後他疑似在一部車輛後方撒尿，車上64歲的林姓運將發現後，隨即下車理論。2人爆發口角，陳男仗著年輕力壯，徒手勒住運將的頸部，運將失去生命跡象，路人趕緊呼叫救護車，救護車到場後對運將電擊7次，並趕赴醫院搶救，但最後仍宣告不治。至於行兇的陳男則被警方當場逮捕，當時呼氣酒精濃度仍高達1.07（mg/L）。

一審士林地院審理後，依法由國民法官參審，國民法官將他判刑13年6月，執行完畢或赦免後令入相當處所或以適當方式監護3年。案件上訴二審，高等法院二審審理時，因陳男大多坦承犯行，但因未與被害人家屬和解，高院最後駁回檢辯雙方上訴，維持13年6月的刑度，並施以監護3年。陳男當時還押看守所時，突然對記者的鏡頭連續2次鞠躬道歉說「對不起。」隨即坐上囚車。

全案再上訴第三審，由於陳男仍未賠償被害人家屬，最高法院審理後，認為量刑因子並未改變，原審判決認事用法並無違誤，因此23日駁回上訴，全案定讞。

▼陳姓男子二審宣判後，對著鏡頭向被害家屬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）