「齊力復歸 守護久久」更保北部三分會歡慶第79屆更生保護節

▲臺灣更生保護會臺北、士林、新北三個分會，舉行盛大的慶祝大會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會臺北、士林、新北三個分會，於11月14日在臺北國軍英雄館宴會廳舉行盛大的慶祝大會。本活動以「翻轉79 齊力復歸 守護久久」為主題，感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，並推廣更生保護的理念，鼓勵民眾積極參與更生保護服務，攜手共創社會祥和。

本次慶祝大會邀請法務部部長鄭銘謙、最高檢察署總長邢泰釗、高檢署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝、臺北地方檢察署檢察長王俊力、士林地方檢察署檢察長迺偉、新北地方檢察署余檢察長麗貞等長官，為大會進行「翻轉 79 齊力復歸 守護久久」啟動儀式，透過翻轉看板，象徵翻轉人生與重生的力量，呼籲社會共同參與更生保護行列。

頒獎典禮上，表揚在推動更生保護業務中具傑出貢獻的機關、團體與個人，感謝各界長期無私的奉獻。隨後，更生人表演團體 Blue Jazz 與大改樂團登台演出，展現更生人多才多藝。活動現場設置更生商品展示區，包括「復˙咖啡」、「艾格諾先生雪 Q 餅 & 蛋捲」等多家廠商，這不僅是對更生人努力的肯定，也讓社會大眾能更直接認識更生商品，與改變對更生人負面印象。

本期更保會訊《甦活人生》以頭版方式報導本次慶祝大會，此外，因為東森集團總裁王令麟熱心公益，對於扶助更生人不遺餘力，近年來更因此獲得更生保護會多次頒獎表揚。本次慶祝活動也再度頒獎表揚王令麟所帶領的「東森社會福利慈善基金會」，讓東森集團榮譽再添一筆。

▼更保北部三分會慶祝79屆更保節，東森社會福利慈善基金會副執行長關杰玲（右2）代表領獎。（圖／記者吳銘峯攝）