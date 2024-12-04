面對半導體產業制裁　陸四大行業協會：美國芯片不再安全可靠，慎用

▲大陸四大行業協會齊聲呼籲慎用美國芯片（晶片）。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國政府2日再度祭出對大陸半導體產業的新一輪對華出口限制，140餘間大陸企業被列入貿易限制清單，包含半導體製造設備、電子設計自動化工具在內的多種類品項半導體產品均列入。對此，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車行業協會及中國通信企業協會先後發出聲明呼籲，「國內企業審慎選擇採購美國芯片（晶片，下同）。」

中國互聯網協會聲明稱，為確保我國互聯網產業安全、穩定、可持續發展，呼籲國內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國芯片，尋求擴大與其他國家和地區芯片企業的合作，並積極使用內外資企業在華生產製造的芯片。

中國汽車工業協會聲明指，美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響美國芯片產品的穩定供應，中國汽車行業對採購美國企業芯片產品的信任和信心正在被動搖，「美國汽車芯片產品不再可靠、不再安全。為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國芯片。」

中國半導體行業協會聲明認為，在全球經濟一體化的今天，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。隨著美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業也造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，影響了美國芯片產品的穩定供應，美國芯片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國芯片。

中國通信企業協會聲明強調，美方以所謂國家安全為由，濫用國家力量，打壓中方企業，這是赤裸裸的經濟和科技霸凌，「美國對華管制措施的隨意性影響了美國芯片產品的穩定供應，為保障信息通信行業的產業鏈、供應鏈安全穩定，應謹慎採購美國芯片。」