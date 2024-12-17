債務談判起衝突　越南移工持刀刺傷同鄉！躲宿舍落網了

▲警方在移工宿舍逮捕越南籍陳姓移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名越南籍移工疑因與同鄉有2萬元債務，雙方相約談判，未料，才碰面就起衝突，遭對方持水果刀刺傷背部，造成深4公分的刀傷，救護人員將他送往亞東醫院救治，所幸無生命危險。警方鎖定犯嫌，在移工宿舍將他逮捕，他自稱遭欠14萬債務，卻僅拿到2萬，懷疑被賴帳，才會持水果刀逞凶，訊後依傷害罪送辦。

據悉，36歲黎姓越南籍男移工日前向同鄉、34歲陳姓男移工借了2萬元，2人對還款部分有出入，17日凌晨1時許，黎男與台灣籍33歲蔡姓仲介從五股搭計程車到新莊區化成路一處工廠碰面相約談判，才剛下車碰面沒多久，就起了口角衝突。

▼警方循線逮捕越南籍陳姓移工，起獲犯案手果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黎男在衝突過程中遭陳男持水果刀刺傷背部，造成4公分長，深4公分的刀傷，陳男犯案後隨即逃逸。救護人員獲報到場將黎男送往亞東醫院急救，幸好無生命危險。黎男向警方表示，2萬元債務早已還清，對方還不斷索要，才會相約談判。

警方鎖定陳男身份後，上午10時許，在化成路工廠的移工宿舍將他逮捕，起獲兇器手果刀，陳男自稱當時借了黎男14萬才還2萬，覺得對方想賴帳，才會拿刀刺傷他。陳男與黎男說法不一，警方將持續調查釐清真相，訊後依傷害罪將陳男移請新北地檢署偵辦。