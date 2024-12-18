超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺　限量喵喵怪周邊超萌

▲萊爾富聖誕驚喜咖啡「買1送1」、「16杯449元」，還有「野生喵喵怪」周邊可加購收藏。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台低溫加上節慶感爆棚，超商紛紛祭出咖啡、零食等熱門商品優惠！萊爾富推出「聖誕驚喜來了」多款指定商品下殺「買1送1」，還有美式16杯、拿鐵12杯「449元組合價」，換算最低62折。7-11也有隱藏優惠卡布奇諾、熱可可「買1送1」，全家也推出特濃美式、好喝奶茶「第2杯10元」。

▲萊爾富推出「野生喵喵怪」周邊，限時限量加購。（圖／業者提供）

★萊爾富

●聖誕驚喜買1送1

萊爾富除了12月18日至12月22日推出「限時殺5日」優惠，指定飲料、泡麵、零食買1送1。緊接在12月24日至12月26日，門市推出「聖誕驚喜來了」限時優惠活動，多款指定商品下殺「買1送1」，像是Hi café大杯特濃美式（原價55元）、特濃拿鐵（原價65元）通通買1送1。

茶飲愛好者也有Hi café大杯全系列的茶歐蕾，冰熱任選買1送1，價格不同以「兩件5折」計算。

零食乾糧方面，有天然谷燕麥棒系列、天然谷蛋白棒花生巧克力，任選買1送1。義美巧克力系列、彩虹糖系列，均享同系列任選第二件5折；其他還有偉特糖第二件10元、Pocky百奇系列也享第二件30元的優惠。

▼萊爾富門市12月18日至12月22日，限時優惠買1送1。（圖／業者提供）

▼萊爾富12月24日至12月26日，門市限時聖誕驚喜買1送1。（圖／業者提供）

●APP咖啡組合優惠

Hi-Life VIP APP在即日起至2025年1月7日，推出多組咖啡優惠：

中杯特濃美式，16杯449元， 62折（原價每杯45元，特價28元）。

中杯特濃拿鐵，12杯449元，69折（原價每杯55元，特價38元）。

大杯風味茶系列，10杯449元，69折（原價每杯65元，特價45元）。

▼萊爾富APP在即日起至2025年1月7日，推出多組咖啡優惠。（圖／取自萊爾富粉專）

●「野生喵喵怪」周邊加購



萊爾富推出LINE原創貼圖人氣IP「野生喵喵怪」系列商品加購活動，即日起至2025年1月7日，全店單筆指定消費不限金額，最低99元起即可加購「喵喵怪彈片收納袋」一個，可於門市現場購買，或透過門市預購方式加購，預購的消費者再依小白單上的指定日期，至購買門市取貨。

▲萊爾富「野生喵喵怪」周邊限時限量加購。（圖／業者提供）

除了實用收納小物「喵喵怪彈片收納袋」之外，還有出門必備、可防止手機滑落的「喵喵怪手機手腕帶」，加購價129元。另有「喵喵怪變色黑金杯」杯身會隨著溫度改變而變色，實用又療癒，加購價139元。

「喵喵怪保鮮盒」可壓扁收納、外出方便攜帶，加購價169元。所有喵喵怪系列商品，皆採限量加價購，數量有限，售完為止。

★7-ELEVEN

●7-11在「LINE禮物」推出電子票券隱藏優惠，指定咖啡、熱飲買1送1：

大杯熱卡布奇諾，買1送1（原價55元，特價28元）⭢購買連結

中杯熱好時經典可可，買1送1（原價65元，特價33元）⭢購買連結

大杯熱精品馥芮白，買1送1（原價120元，特價60元）⭢購買連結

大杯熱精品美式，買1送1（原價100元，特價50元）⭢購買連結

▲7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」，即日起至12月21日指定咖啡「買10送5」：

大杯卡布奇諾，買10送5，特價550元，省275元。

特大杯美式／拿鐵，任選買10送5，特價700元，最多省350元。

珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾，買10送5，特價750元，省375元。

大杯冰燕麥拿鐵，買10送5，特價750元，省375元。

中杯冰精品燕麥拿鐵，買10送5，特價1100元，省550元。

風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡）買10送5，特價650元，最多省325元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」買10送5優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至12月22日，推出會員限定優惠，特濃美式、好喝奶茶等飲品「第二杯10元」，多款商品都有兩件更省、買1送1優惠。

▼全家即日起至12月22日會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）