母女被騙1200萬雙亡！警火速凍結10多帳戶　追回金額僅剩零錢



▲內湖母女雙屍命案現場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

8日13時內湖發生一起母女雙屍命案，甯姓母親和會計師女兒曾女倒臥母親臥室床上尋短身亡，經查二人在今年7月誤信臉書刊登的投資詐騙廣告，不僅把積蓄都交給詐團車手，後來為了拿回老本，更被詐團騙到把房子拿去貸二胎抵押，直到12月初母女倆發現無法拿回積蓄才無奈報警，未料內湖分局港墘所劉姓警員居然在電話中諷刺被害人「怎麼還活著」，結果2天後母女就此輕生雙亡。





▲內湖母女雙屍命案，詐團車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

內湖警方從受理報案後展開追查，發現甯家母女從今年7月27日起到10月中旬，陸續透過臨櫃匯款、網路銀行匯款交易及面交現金方式，陸續交付詐團達1200萬元新台幣，但警方在12月初始知上情，警方緊急通報銀行凍結10多個人頭帳戶。

但經追查，這些帳戶內僅存數百元現金，甚至有帳戶的餘額歸零。警方無奈表示，由於被害人是7到10月間匯出款項，警方指出；詐團收到被害人贓款後，在1至2小時內就會透過車手提領、網銀轉存方式火速轉出贓款，加上被害人遲至12月初才報案，警方緊急凍結這些帳戶後，卻發現存入金額早被提領一空。



►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死 刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

