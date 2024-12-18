南投女加入「一本萬利」群組慘了　多次交款+抵押房產遭詐720萬

▲埔里警方查獲假投資詐騙案、逮捕面交車手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

朱姓女子受網友邀請加入名為「一本萬利」的LINE群組，並被慫恿至某「投資網站」投資，甚至抵押不動產、陸續投入超過720萬元，直到要提領獲利出金時卻無法出金，始驚覺受騙報案；警方於朱女與該集團「投資專員」再次約定面交時查獲詐騙車手陳姓女子，依詐欺等罪嫌移送法辦。

埔里警分局指出，該位朱姓女子日前報案，指稱在社群網站Facebook認識「張雅惠」、「陳雨桐」等2名網友，互加LINE好友後即被邀請加入「一本萬利」群組和某投資網站；經對方稱「保證獲利、穩賺不賠」，朱女即依照該網站客服指示，多次交款進行投資，還曾因此抵押不動產、借款350萬元。

警方調查，對方為取信於朱姓女子，期間有分別出金50萬、8000元，致使她誤信此投資行為果真能獲利；直至朱女某次要提領獲利出金時卻無法出金，對方還持續要求投入資金，她才大夢初醒，但已損失720萬3000元。

埔里分局接獲報案後，於朱姓女子與對方再度約定面交120萬元之際，在埔里鎮中山路上某超商當場查獲詐騙車手陳姓女子，並查扣工作證、收據、手機及120萬元等贓證物，訊後依詐欺、洗錢罪嫌，將陳女移送南投地檢署偵辦。

埔里分局長林威廷呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾應提高警覺，針對不合常理之投資暴利，務必謹慎小心，多方查證以免落入詐騙集團陷阱，若有疑問皆可隨時撥打165反詐騙電話或110，請求協助查證。